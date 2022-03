GF Vip, le confessioni di Medugno: “Sono finito in terapia. Ho paura”

Antonio Medugno si confessa al Grande Fratello Vip: le fragilità del tiktoker napoletano, la terapia e l'intenzione di abbandonare la Casa

Grande Fratello Vip: lo sfogo di Antonio Medugno

Il tiktoker napoletano si è aperto totalmente durante la diretta del Grande Fratello Vip di ieri 28 febbraio.

Medugno ha raccontato ad Alfonso Signorini che vorrebbe ritirarsi dal programma, perché in questo momento si sente troppo fragile. Antonio è stato poi rassicurato dal padre e dal fratello che l’hanno convinto a proseguire con la sua permanenza nella Casa, a due settimane dalla finalissima.

Antonio Medugno e il nuovo momento di sconforto

Passato il brutto momento di ieri sera, Medugno sembrava tornato a sorridere. Nella giornata di oggi però, il tiktoker è caduto in un nuovo momento di sconforto.

Ad ascoltarlo c’era Delia Duran: “In passato mangiavo poco o nulla. Ho avuto problemi per questa cosa del mangiare. Andai dallo psicologo e gli dissi che non avevo più fame e non mangiavo. Anche ora mangio in fretta per paura che mi passi la fame ed è terribile. Quando entri in questo meccanismo ti immetti in una fase non buona.” Medugno ha raccontato di essersi spaventato per qualcosa che è successo oggi: “Oggi mangiavo veloce per il terrore che poi mi passasse l’appetito e non riuscissi più a ingerire nulla.

A me fa paura pensare queste cose perché inizia tutto così.”