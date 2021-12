Gf Vip: le critiche di Giacomo Urtis sulla cotta di Jessica Selassié per Alessandro Basciano

Giacomo Urtis ha lucidamente commentato l'infatuazione di Jessica Selassié per Alessandro Basciano, appena entrato al Gf Vip 6

Jessica Selassié ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Alessandro Basciano, il belloccio di Uomini e Donne appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. All’apparenza non corrisposta, la sister deve al momento “condividere” questo suo sentimento con Sophie Codegoni, che nel corso della sua festa di compleanno si è sinuosamente strusciata sull’ex corteggiatore del dating show mariano.

Le due gieffine sono addirittura arrivate a discutere tra loro proprio del modello, finché la princess etiope è scoppiata a piangere confessando di sentirsi sola e poco amata.

Giacomo Urtis pungente contro Jessica Selassié

Ecco che proprio in quel frangente è arrivata la stoccata di Giacomo Urtis. Parlando infatti con la stessa Sophie, il chirurgo dei Vip ha criticato il comportamento di Jessica definendolo “capriccioso”.

La lucidità di giacomo urtis nel commentare la situazione alessandro-sophie-jessica, come sempre una spanna sopra a tutti #GFvip pic.twitter.com/OVR7m7N7wd — BagnoTrash (@bagnotrash) December 22, 2021

“Anch’io vorrei stare con un bonazzo e fare tante cose, ma c’è la realtà. Siamo 20 persone, se 4 si accoppiano vorrà dire che gli altri non sono fatti gli uni per gli altri. Non è che può farsene una colpa, perché è una bella ragazza. Se non ha un fidanzato da cinque anni il problema è suo, perché qualcuno che se la piglia in giro c’è, è una bella tipa. […] Ma non è che se entra un bonazzo è per lei!”.

Il sogno della Selassié di intavolare un eventuale flirt al Grande Fratello Vip 6 pare dunque ancora molto lontano… Ci sarà forse qualche speranza nei nuovi ingressi di gennaio?