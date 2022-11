GF Vip, le donne contro Oriana: “Basta, sei sempre mezza nuda”

GF Vip, le donne della Casa contro Oriana Marzoli: la Vippona gira "sempre mezza nuda".

Oriana Marzoli, entrata al GF Vip 7 da pochi giorni, ha attirato su di sé l’antipatia di quasi tutte le donne della Casa. Le Vippone la accusano di stare sempre “mezza nuda” per catturare lo sguardo dei maschietti della Casa.

GF Vip: le donne contro Oriana

Diventata concorrente del GF Vip da una manciata di giorni, Oriana Marzoli ha stretto amicizia soprattutto con i maschietti della Casa. Con le donne fa fatica e si è subito creata una certa di antipatia a pelle. Il motivo? La bella venezuelana, seppur piccolina di statura, ha un corpo bombastico, che forse scatena qualche gelosia di troppo,

Le critiche delle donne a Oriana

Non a caso, la prima a scagliarsi contro di lei è stata Antonella Fiordelisi.

Gelosa di Edoardo Donnamaria, l’ex schermitrice ha tuonato vedendola allenarsi in costume: “Cerca solo di attirare l’attenzione. Io vado d’accordo con tutti, non sono pazza. Ho solo detto che era una giornata fredda c’erano forse due gradi e lei stava in costume mi sembra assurdo“. Oriiana ha prontamente replicato: “Mi alleno come voglio”.

Oriana Marzoli sempre “mezza nuda”

A dare man forte alla Fiordelisi è Giaele De Donà, che ha sottolineato che Oriana è sempre “mezza nuda“.

In effetti, la Marzoli si mostra sempre svestita, ma forse è il suo sangue caliente a farle provare una specie di repulsione per i capi di abbigliamento. In ogni modo, le donne del GF Vip sono tutte d’accordo: la bella venezuelana gioca molto con il suo corpo e ama essere guardata.