GF Vip, le frasi sul 'pistolino' di Edoardo Donnamaria: la versione di Antonella

Al Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi è finita nell’occhio del ciclone per alcune frasi da lei pronunciate in confessionale sul conto del suo ex, Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi: le frasi su Edoardo

In queste ore il pubblico del GF Vip è spaccato a causa della rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che sono stati una delle coppie principali di questa edizione del reality show. Mentre una buona parte dei fan sembra aver abbandonato Edoardo per via di alcune frasi da lui pronunciate sul conto di Antonella, a quanto pare lo stesso vale anche per l’ex schermitrice che, in confessionale, ha affermato:

“Oriana si è buttata su di lui verso il pistolino, dico il pistolino perché era piccolo”.

Oriana a seguire è tornata sulla questione direttamente con Edoardo affermando: “Ho detto pistolino perché in quel momento era piccolo, era un piccolo pistolino. Forse perché c’era lei accanto a te. Altrimenti avrei detto che hai un pistolone!”. Edoardo Donnamaria ha preferito fare una risata difronte alle parole di Antonella e ha risposto: “Ah quindi era ‘ino’ perché ero con Oriana. Comunque Oriana non mi ha toccato come hai detto te! Era caduta e si era scoperta troppo.

E nel cadere si è aggrappata addosso a me per rialzarsi’’.

Sui social in tanti sono curiosi di sapere che epilogo avranno le cose tra i due e se ci saranno ulteriori sviluppi all’interno della Casa del reality show.