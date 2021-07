Gf Vip, le parole di Stefania Orlando fanno infuriare Adriana Volpe? L’indiscrezione

Stefania Orlando ha mandato su tutte le furie Adriana Volpe? Alcune dichiarazioni della conduttrice non sarebbero andate giù alla collega.

Per la sesta edizione del Grande Fratello Vip Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sarebbe state scelte come opinioniste ma alcune dichiarazioni di Stefania Orlando avrebbe mandato su tutte le furie la prima delle due.

Stefania Orlando fa infuriare Adriana Volpe

Adriana Volpe è stata scelta come opinionista del Grande Fratello Vip e, stando ad alcune indiscrezioni, non avrebbe preso affatto bene quanto affermato da Stefania Orlando, anche lei ex concorrente del programma a cui – a suo dire – sarebbe stato proposto di fare da opinionista del reality show. Per l’esattezza la conduttrice avrebbe affermato di aver detto no alla proposta di essere la nuova opinionista del GF Vip, facendo passare Adriana Volpe come “seconda scelta” all’interno del programma.

Questo non avrebbe fatto affatto piacere alla conduttrice, che di recente si è separata dal marito Roberto Parli.

Adriana Volpe: l’addio al marito

Mentre sul fronte lavorativo tutto sembra procedere a gonfie vele per Adriana Volpe, la sua vita privata sarebbe naufragata nel peggiore dei modi: il suo matrimonio con Roberto Parli, padre di sua figlia Gisele, è naufragato dopo 12 anni d’amore e i due si sono scagliati reciprocamente frecciatine e recriminazioni via social.

La conduttrice è stata persino accusata dal marito di averlo tradito con un altro uomo. “La verità è che forse sola con Gisele lo sono sempre stata ma oggi ne ho piena consapevolezza. Sono comunque grata alla vita e conquisto con tenacia il futuro giorno per giorno, sforzandomi di cercare il bello nelle cose e nelle persone, anche quando si fa veramente fatica. Perché,come dico sempre, anche la notte più buia e profonda a un certo punto lascia spazio all’aurora”, ha dichiarato in passato la conduttrice.

Adriana Volpe: le accuse