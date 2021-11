Gf Vip, le rivelazioni di Alex Belli sulla moglie Delia Duran: “Rapporti intimi anche tre volte al giorno”

Alex Belli ha rivelato di avere una particolare sintonia intima con la moglie Delia Duran: le confessioni bollenti dell'attuale gieffino

Alex Belli sta facendo un percorso molto movimentato nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Dopo i recentissimi baci scambiati con Soleil Sorge e Sophie Codegoni, il popolare attore ha di fatto scatenato non poche reazioni di gelosia nella sua attuale moglie, la modella Delia Duran.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli)

Alex Belli e la relazione di fuoco con Delia Duran

Con lei Alex sembra ad ogni modo aver trovato un’intesa molto speciale, specialmente tra le lenzuola. L’ex volto di CentoVetrine ha infatti rivelato qualche tempo fa di fare l’amore con la consorte anche fino a tre volte al giorno, precisando tuttavia che “bisogna lasciarsi liberi l’un l’altra, non essere pressanti e soprattutto condividere un progetto di vita insieme, sia nel privato sia nel campo lavorativo”.

La passione sessuale, dunque, per l’attuale gieffino non è sufficiente per un’unione perfetta: ci vogliono anche il rispetto dei propri spazi e la condivisione di interessi e progetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli)

Alex Belli e Delia Duran sono convolati a nozze pochi mesi fa, scegliendo una cerimonia celebrata da un loro amico prete.

Alla loro festa di matrimonio hanno peraltro presenziato alcuni noti volti della tv, come Guenda Goria, Stefano Sala e Martina Nasoni. Purtroppo a causa delle restrizioni da Covid non era presente l’intera famiglia della sposa, impossibilita a spostarsi dal Venezuela all’Italia.