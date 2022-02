GF Vip: le Selassié prendono in giro Soleil e Delia con la canzone di Giacomo Urtis intitolata Gossip.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, le sorelle Selassié hanno perso più volte la pazienza. In uno di questi momenti, le principessine etiopi si sono concentrate su Soleil e Delia, prendendole in giro con la canzone di Giacomo Urtis.

GF Vip: le Selassié prendono in giro Soleil e Delia

L’ultima puntata del GF Vip è andata in onda all’insegna del “surreality“. Alex Belli è tornato in Casa, ma prima di deliziare il pubblico con l’ennesimo teatrino, ci sono stati altri momenti che hanno attirato l’attenzione. Uno di questi ha visto al centro della scena Lulù e Jessica Selassié. Le principesse etiopi hanno avuto una discussione accesa con Delia Duran, che, come al solito, fa finta di non capire le critiche che le vengono mosse.

Le sorelle stavano parlando della festa di San Faustino, indicandola come la ricorrenza dei “cornuti“. La moglie di Belli, sentendosi chiamata in causa, si è scagliata contro di loro. Le Selassié hanno cercato di farle capire che non stavano assolutamente parlando di lei. Niente da fare, la Duran era ormai partita con il monologo. Per bloccare la discussione, Lulù e Jessica hanno preso in prestito la canzone di Giacomo Urtis.

Le Selassié e la canzone di Giacomo Urtis

“Gossip, gossip che fa parlare di me, di te, di me, di te, di me, di te Ospiti da Barbara D’Urso a dire la verità Tanti gli amori inventati Copertine per Per successo per“, hanno cantato le Selassié indicando Soleil e Delia. Ovviamente, il riferimento è al teatrino che hanno montato insieme ad Alex Belli. Jessica e Lulù, per far capire che nessuno è stupido, hanno preso in prestito il brano che Urtis ha scritto insieme a Leonardo Decarli.

Il motivo? Semplice, la canzone parla delle coppie che nascono a tavolino per attirare la curiosità della gente. Non solo, il pezzo cita anche i vecchi salottini di Barbara D’Urso, dove tanti innamorati sono andati a sbandierare la propria relazione.

Barbara D’Urso non è casuale

Il fatto che le Selassié abbiano deciso di citare la strofa in cui si parla dei programmi di Barbara D’Urso non è casuale. Alex, Delia e Soleil, negli ultimi anni come non mai, sono stati spesso ospiti di Carmelita. Non a caso, le finte nozze dell’attore e della modella sono state trasmesse in diretta proprio in uno dei suoi programmi. Le principesse etiopi, quindi, hanno utilizzato la canzone per far capire ai diretti interessati che il teatrino è stato ormai smontato.