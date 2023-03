GF Vip, l'ex fidanzato di Oriana Marzoli: "Mi hanno chiamato per entrare nella Casa"

Ivan Gonzalez, ex fidanzato di Oriana Marzoli, ha rotto il silenzio in merito al suo mancato ingresso al GF Vip 7 a cui effettivamente sarebbe stato invitato.

Ivan Gonzalez: la verità sul GF Vip

Ivan Gonzalez ha rotto il silenzio in merito alla sua mancata partecipazione al GF Vip 7 ora che la finale del programma è sempre più vicina e, soprattutto, vede tra i presenti la sua celebre ex, Oriana Marzoli.

“Colgo l’occasione per rispondere a tutti coloro che mi fanno domande su questo argomento: non sto seguendo il GF Vip, è vero che mi hanno chiamato molto per entrare come concorrente in questa edizione. Ho già vissuto l’esperienza una volta e per il momento ho deciso di non fare più reality. Il mio posto è dove sono ora”, ha dichiarato Ivan, il cui ingresso avrebbe senza dubbio destabilizzato gli animi all’interno della Casa e soprattutto Oriana Marzoli, che con lui ha vissuto un’appassionata liaison.

Oriana si trova tra i finalisti di questa ultima edizione del reality show e in tanti tra i fan del programma sono curiosi di sapere se sarà lei a conquistare la vittoria. In tanti da casa sembrano fare il tifo per lei e in suo favore si è espressa anche Clizia Incorvaia (che però ovviamente tifa per la vittoria di sua sorella Micol al reality show).