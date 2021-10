GF Vip, lieto annuncio per Amedeo Goria: la figlia Guenda si sposa

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 15 ottobre 2021, Amedeo Goria ha scoperto delle imminenti nozze della figlia Guenda

La decima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda nella prima serata di venerdì 15 ottobre 2021, è stata certamente ricca di colpi di scena per uno dei concorrenti più discussi del momento, stiamo parlando di Amedeo Goria.

L’ex marito di Maria Teresa Ruta ha ricevuto in diretta tv la notizia delle imminenti nozze della figlia Guenda Goria, che si sposerà con Mirko Gancitano.

GF Vip, Guenda Goria si sposa: l’annuncio ad Amedeo

Colpi di scena a non finire per Amedeo Goria nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda nella serata del 15 ottobre 2021, la figlia Guenda è comparsa sulla passerella e ha annunciato al padre le sue imminenti nozze con il compagno Mirko Gancitano.

Un annuncio “vecchio stampo” quello di Guenda e Mirko, il compagno della figlia di Goria ha chiesto la mano della donna al padre, così come si faceva nei tempi antichi.

GF Vip, Guenda Goria si sposa: le parole di Mirko ad Amedeo

Mirko Gancitano, futuro sposo di Guenda Goria, ha così annunciato le imminenti nozze ad Amedeo Goria:

“Qualche settimana fa ho chiesto a Guenda di diventare mia moglie. Non sono l’uomo perfetto, ma cercherò di essere l’uomo perfetto per Guenda. Sono siciliano, volevo chiederti il benestare, la mano di tua figlia“.

GF Vip, Guenda Goria si sposa: la reazione di Amedeo alle parole di Mirko

Appresa la notizia delle imminenti nozze tra la figlia Guenda e Mirko Gancitano, papà Amedeo Goria non ha esitato un attimo a concedere il suo benestare, l’uomo visibilmente commosso, si è detto estremamente felice di questo lieto annuncio.

Per Amedeo la felicità della figlia è la cosa più importante e dunque, concessa la mano, non ci resta che attendere lo svolgimento delle nozze!