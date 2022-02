Gf Vip, lite fra Lulù e Sophie: la principessina è scoppiata a piangere

Dopo l'addio di Manuel, nella casa del Grande Fratello Vip non mancano i momenti di tensione per Lulù, protagonista di un nuovo litigio con Sophie.

Nella casa del Grande Fratello Vip si è fatta consocere per la sua dolcezza e la sua bontà, dimostranado di sapere amare incondizionatamente (e Manuel lo sa bene). Tuttavia, non sono mancate le polemiche che l’hanno coinvolta né i litigi di cui è stata protagonista.

L’ultimo ha riguardato anche Sophie. Tra le due gieffine, infatti, non sono mancati i momenti di tensione.

Gf Vip, nuovo litigio tra Lulù e Sophie

Sophie si era già fatta conoscere nel salotto di Uomini e Donne, ma è nella casa del Gf Vip che il grande pubblico si sta abituando a conoscerla (anche al lato del fidanzato, Alessandro). Grintosa, affascinante, gentile: sono tanti i fan che continuano a fare il tifo per lei.

Lo stesso vale per Lulù, che continua a essere sostenuta dai suoi fan lontani da Cinecittà. Le due sono grandi amiche, ma non mancano le incomprensioni.

Ad accendere gli animi sarebbe stato un motivo piuttosto futile: tutto è nato durante la preparazione dell’aperitivo, che per i vipponi è un appuntamento fisso del giovedì.

Nuova lite tra Lulù e Sophie: cos’è successo

A Sophie è stato chiesto un giudizio sull’aperitivo, ma Lulù si è intromessa dicendo: “Ci hanno pensato sempre Jessica e Manila”. Sophie non condivide e precisa: “In realtà ho sempre cucinato io con Jessica”. Inizia così il litigio tra le due coinquiline, a cui sono seguite le lacrime della principessina.

Lulù, infatti, ha aggiunto: “Sto piangendo, fai piangere le persone. Pensi che gli altri parlano di te, hai le fisime. Miriana mi ha detto “Lulù, la prossima volta faccio io la tua assistente mentre fai l’aperitivo”, io le ho risposto che non ho bisogno di un’assistente, dato che non sono una chef stellata.

Non ho detto che tu non c’eri, ho solo aggiunto che ad aiutarti c’erano diverse persone, fra cui Manila, Jessica e ai tempi Alex. Però ti sei arrabbiata. Se non ti interessa, non ti arrabbiare. Anche i toni, io non ti ho urlato o aggredito, ero tranquilla“.

La Codegoni non commenta il pianto dell’amica e sottolinea: “Non pensate che possiate dirmi tutto e io stia zitta ad ascoltarvi”.