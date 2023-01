GF Vip, lite furibonda tra Antonella e Edoardo: "Non mi ami, vai da Antonino!"

Nel cuore della notte al GF Vip è scoppiata una fuibonda lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi: la lite con Edoardo

La liaison tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sbocciata al GF Vip continua a subire degli scossoni: nelle ultime ore i due si sono reciprocamente accusati di non amarsi. Antonella in particolare ha affermato che non si sarebbe mai sentita protetta dal suo compagno difronte alle accuse degli altri concorrenti, e i suoi dubbi hanno fatto sì che Edoardo comprendesse di non essere mai stato amato.

“Tu non sei mai stata aggredita da un branco, ma cosa stai dicendo? Io quando c’era da difenderti ti ho difesa.

Ma qui non sei mai stata diffamata dalla massa. Ragazzi surreale, questa oggi si arrabbia perché io sono andato con Micol un anno fa. Mi hai appena detto ‘fai schifo ti sei sc****o anche le amiche’. Tutto mentre eravamo a letto tranquilli. Domani tornerà Antonino vai da lui, abbi il rapporto che vuoi con lui. Non mi interessa più. Mi dici che sono possessivo e geloso quando ora ti infuri perché sono stato con Micol”, ha tuonato Edoardo.

In tanti credono che la storia tra i due non sia destinata a durare visti i numerosi tira e molla che hanno caratterizzato l’ultimo periodo della loro storia insieme.

Sulla questione si è espressa anche un’amica storica di Edoardo Donnamaria e in tanti sono curiosi di saperne di più.