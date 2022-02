Gf Vip, lite furiosa tra Alex Belli e Delia: “Non hai capito niente, questa roba non te la permetto”

Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano i colpi di scena: dopo essere tornato tra le sue braccia, è scoppiata una lite tra Alex e Delia.

L’ingresso di Alex Belli nella casa di Cinecittà ha sconvolto proprio tutti: il pubblico, gli altri gieffini e soprattutto sua moglie Delia, che ha intrapreso l’avventura per farsi conoscere e rimettersi in gioco (lontano dal compagno). L’attore di Centovetrine, tuttavia, ha preferito fare il suo nuovo trionfale ingresso nel reality (solo per qualche giorno) e scombussolare gli equilibri già fragili.

Il suo intento sembra quello di riconquistare la moglie, ma la sintonia che lo lega a Soleil è innegabile. Eppure Alex sembra stia riusciendo a perseguire l’ultima parola: tra lui e la Duran è già scappato il bacio, ma non è ancora detta l’ultima parola. Tra i due, infatti, non ci sono stati solo momenti di confronto e tenerezza: è scoppiata anche una lite furiosa.

Gf Vip, la lite tra Alex Belli e Delia

Molti vipponi, ma anche tantissimi fan del reality ne sono certi: Delia e Alex torneranno insieme e nella casa del Grande Fratello Vip preferiscono regalare il loro show. La verità non è data a sapere: quel che è certo è che i due gieffini continuano ad alimentare le pagine della cronaca rosa nostrana e a far parlare di sé.

Non è bastato il bacio: ora tra Alex e Delia c’è stata persino una lite piuttosto accesa.

Lo sfogo di Alex

Il motivo del litigio tra Alex e Delia sarebbe il bacio che la moglie ha “rubato” a Barù. L’attore crede che il coinquilino abbia paura di un confronto con lui e ha criticato il comportamento della moglie in sua assenza, che si sarebbe avvicinata a Barù anche per far arrabbiare Jessica.

“Viaggiamo su due binari diversi. Per me è incomprensibile, non ha senso, una donna elegante non le fa certe cose amore mio”, ha detto Alex, continuando a criticare il comportamento di Delia.

La reazione di Delia

La moglie di Alex Belli non ci sta e, durante il loro confronto, ha prontamente replicato: “Per me non c’è un senso a tutto questo, il senso è che io sono questa. Jessica ha detto di essere mia amica e il fatto che ha continuato a dire queste cose e poi mi guardava con occhi differenti perché magari scherzavo con Barù. Come quando ci siamo messe la parrucca Sole ed io e siamo andate nel letto. Non c’era malizia”.

Alex, tuttavia, ha continuato a interromperla, scatenando l’ira della moglie. Impugnando una bottiglia, si è sfogata dicendo: “Fammi finire il mio dialogo o me ne vado. Mi dà fastidio il fatto che non hai capito un cavolo, non hai capito proprio niente. Questa roba non te la permetto Alex, se no spacco questa bottiglia, non te la permetto”.

“Eh si certo, stai tranquilla amore. Stai tranquilla eh”, ha replicato Alex.