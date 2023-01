Gf Vip, lite furiosa tra Edoardo Donnamaria e Antonella: "Tu stai fuori di testa, stai zitta, vergognati"

Questo pomeriggio è scoppiata l’ennesima litigata furiosa tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella casa più spiata d’Italia.

Nuova lite tra Edoardo e Antonella al Gf Vip

Il motivo questa volta sembra essere legato al fatto che ad Antonella non è andato giù che Edoardo sia andata a scusarsi con Oriana, dopo averla nominata nella precedente diretta del Grande Fratello Vip.

“Tu non accetti il mio rapporto con Oriana”

Tuttavia, Edoardo non ci ha pensato neanche per un secondo e ha risposto subito a tono:

“Tu non accetti le cose come stanno. Tu non accetti che con Oriana ho un buon rapporto. Punto e basta. Non c’entra il fatto della nomination“.

Antonella ha replicato:

“Tu mi hai detto che fai quello che vuoi, che ti senti in colpa…“.

La risposta di Edoardo è diretta: lui è libero di dispiacersi per chi vuole e che non è vero che fa l’amico con tutti quanti. Ha ricordato che con Antonino non parla da quando ha messo piede nella casa la prima volta.

“Stai zitta, sei fuori di testa”

In un secondo momento, Donnamaria ha affermato che se lui andasse da Antonella a dirle che vuole bene a Oriana lei gli direbbe che è un cane gli volterebbe le spelle: