GF Vip, lite notturna tra Oriana e Daniele: dalle offese alle lacrime

L’ultima puntata del GF Vip è stata piuttosto difficile per Oriana Marzoli.

La Vippona si è vista scalzare da Martina Nasoni, tornata in casa per fare una sorpresa a Daniele Dal Moro e restare come ospite. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, tra la bella venezualena e il veneto è scoppiata la lite.

GF Vip: lite notturna tra Oriana e Daniele

Dopo l’ultima diretta del GF Vip, Oriana Marzoli ha avuto una crisi isterica in stile soap opera. Parlando con l’amico Luca Onestini si è sfogata dell’atteggiamento che Daniele Dal Moro ha avuto in puntata con Martina Nasoni.

Calci e pugni alle porte e offese in spagnolo: lo show della venezualena ha lasciato di stucco i fan. Dopo questo sfogo, è scoppiata anche la lite con Daniele.

Le accuse di Oriana a Daniele

Parlando con Onestini, Oriana ha tuonato:

“Mi dice che non vuole creare dinamiche con me, ma allora che cosa si avvicina a fare? Dice di non fidarsi di me ma mi viene a cercare, ma cosa mi cerca? Si lamenta delle telecamere che ci inquadrano quando stiamo insieme, ma sei al Grande Fratello co***ne non a casa tua!”.

Poco dopo, la Marzoli si è scontrata con Daniele che, appoggiato da Antonino Spinalbese, si è messo a farle i versi. La bella venezuelana ha chiuso la faccenda alzando il dito medio.

Oriana in lacrime per Daniele

Alle quattro di notte, tra Oriana e Daniele è scoppiata l’ennesima lite. Dal Moro ha continuato ad attaccarla e non si è fermato neanche quando lei è finita in lacrime:

“Il fatto che tu voglia dipingere la nostra come una storia a me sta sul c**o. Io penso che fra me e te – quello che voleva più l’altro – ero io. Se ora le cose sono cambiate è per colpa tua. Mettiti nei miei panni e pensa quante volte dovrei piangere io per i pensieri che ho, ma siccome io non piango e mi inca**o allora passa il messaggio che sono una m**a”.

La Marzoli non ha potuto fare altro che rispondere: “Non piango per te, piango perché non ce la faccio più“.