Nella casa del GF Vip Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono tornati a scontrarsi a causa della gelosia di lui contro Antonino Spinalbese.

Edoardo Donnamaria e Antonella: la lite

Volano scintille nella casa del GF Vip a causa della sempre più evidente gelosia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: la schermitrice ha accusato il fidanzato di stare fin troppo vicino a Oriana Marzoli e lui, dal canto suo, se l’è presa pubblicamente con lei per via del suo rappotro con Antonino Spinalbese. Contro l’ex fidanzato di Belen, Edoardo si è scagliato con parole al vetriolo e nella casa del reality show ha tuonato:

“Antonino non mi piace, mi fa schifo come uomo, è una persona che si comporta di me*da.

Se fossimo stati fuori di qui o ti gli avrei messo le mani addosso o lo avrei denunciato. Opto per la seconda perché le mani addosso non si mettono”.

I toni tra lui e Antonella si sono accesi a tal punto da trasformarsi in una vera e propria lite e nelle ultime ore Edoardo le ha detto: “Devi capire che qua dentro non è facile per nessuno, io non posso precludere un rapporto con una persona”.

Dal canto suo lei ha replicato: “Io non ho detto che non devi farlo, è il perché l’hai fatto. Vedo cose strane, io non ci capivo più niente. Lei si è messa a ridere mentre noi discutevamo, è una mancanza di rispetto”.

I due riusciranno a chiarirsi nelle prossime settimane? In tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne di più.