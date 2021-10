Nella Casa del GF Vip, la principessa Clarissa Hailé Selassié ha organizzato uno scherzo per attirare l’attenzione dell’illusionista Giucas Casella.

Nella serata di giovedì 21 ottobre, la gieffina Clarissa Hailé Selassié ha finto di essere colta da un improvviso e travolgente malore per fare uno scherzo a Giucas Casella e attirarne l’attenzione.

Nella medesima serata, non solo la principessa etiope ma anche altri concorrenti del reality si sono ingegnati per beffarsi dell’illusionista, partecipando attivamente allo scherzo messo in atto da Clarissa per “metterlo alla prova”.

GF Vip, lo scherzo di Clarissa Hailé Selassié a Giucas Casella: il finto malore

Per guanto riguarda lo scherzo attuato dalla principessa etiope, la ragazza stava aspettando che l’illusionista uscisse dal Confessionale per dare vita alla sua performance incentrata sul finto malore.

Nell’esatto momento in cui Giucas Casella è riapparso nella casa, quindi, Clarissa Hailé Selassié ha iniziato ad accusare un profondo malessere, fino a lasciarsi cadere di botto su uno dei divani disposti nel soggiorno della Casa più chiacchierata d’Italia.

Nonostante il tentativo della ragazza di attirare l’attenzione dell’uomo, tuttavia, Giucas Casella non si è in realtà accorto del “malore” della giovane e non ha minimamente fatto casa alla principessa abbandonata sul divano, raggiungendo placidamente gli altri concorrenti in giardino.

GF Vip, lo scherzo di Clarissa Hailé Selassié a Giucas Casella: il fallimento

In soccorso di Clarissa, dunque, è giunta Manila Nazzaro, sua complice nello scherzo. La conduttrice, infatti, si è rivolta all’illusionista, affermando: “Guarda, si è sentita male davanti a te e non te ne sei accorto”.

Giucas Casella, allora, è tornato da Clarissa insieme a Manila Nazzaro: subito dopo aver raggiunto la ragazza, questa si è immediatamente ripresa spiegandogli lo scherzo tragicamente fallito.