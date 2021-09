Al GF Vip, aumentano le tensioni tra i coinquilini: Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli si sono sfogate criticando alcuni comportamenti dei concorrenti.

In attesa della prossima puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda nella serata di venerdì 1° ottobre, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli hanno aspramente criticato i comportamenti messi in atto da alcuni dei concorrenti in gara.

GF Vip, lo sfogo di Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli: tensioni nella Casa

La showgirl Miriana Trevisan e la cantante lirica Katia Ricciarelli si sono confrontate in merito agli atteggiamenti assunti da alcuni coinquilini all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, rivolgendo loro dure critiche.

Nelle ultime ore, infatti, sono emerse svariate tensioni tra i concorrenti della sesta edizione del reality Mediaset: Alex Belli si è scontrato con Samy Youssef mentre Soleil Sorge ha litigato con Ainett Stephens ed è stata, successivamente, accusata di razzismo da altri coinquilini.

GF Vip, lo sfogo di Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli

In un simile contesto, il fastidio provato da alcuni concorrenti della nuova edizione del GF Vip appare evidente. Nella mattinata di giovedì 30 settembre, infatti, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli sono apparse estremamente di cattivo umore a causa degli ultimi sviluppi emersi nella Casa.

Le due donne si sono confrontate tra loro e hanno criticato i comportamenti di alcuni concorrenti che si stanno rivelando poco rispettosi nei confronti degli altri personaggi coinvolti nello show.

A questo proposito, infatti, la cantante lirica Katia Ricciarelli ha dichiarato, visibilmente risentita, quanto segue: “Continuo a dire che sono degli sporcaccioni quelli che buttano le carte per terra, le scatole vuote per terra, le lattine per terra. Altro che formiche. Chi butta le cose per terra le deve tirare su”.

GF Vip, lo sfogo di Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli: “A casa loro, mica fanno così”

Le osservazioni esternate dalla soprano sono state commentate da Miriana Trevisan che ha aggiunto, molto seccata: “Io se vedo le cose, anche degli altri, le butto […]. Per me ci sono due leggi, una è questa. La seconda: se la vedi e non è tua, levala lo stesso. Poi gli uomini devono buttare la spazzatura, tutta la notte non può stare là”.

A questo punto, Alex Belli è intervenuto nel discorso, rivelando: “La butto io la mattina. Ma io lo faccio volentieri”.

Le parole dell’attore, tuttavia, hanno scatenato una reazione ancor più dura in Katia Ricciarelli che ha tuonato: “Non si può dire ‘io lo faccio volentieri’. Chi siamo? Gli spazzini della Casa? A casa loro, non fanno mica così”.