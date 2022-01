GF Vip, lo sfogo di Soleil Sorge: “Miriana ha sempre veleno nei miei confronti”

Soleil Sorge si è sfogata contro Miriana Trevisan, colpevole secondo lei di essere incoerente e cattiva nei suoi confronti.

Chiacchierando con Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge ha fatto alcune confessioni sul conto di Miriana Trevisan che, a suo dire, farebbe di tutto per infangare la sua reputazione.

Soleil Sorge contro Miriana Trevisan

Non corre buon sangue tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan e l’influencer italoamericana si è sfogata con Nathaly Caldonazzo in merito agli atteggiamenti che non avrebbe digerito della collega o, peggio, i comportamenti che riterrebbe negativi nei suoi confronti.

“Io ho bisogno di coerenza nelle persone. Lei è entrata ed era super carina con tutti, mi faceva mille complimenti, poi dalla prima puntata è cambiata. Lì ho pensato ‘ammazza che falsa’, andavamo d’accordo davvero poi si è avvicinata a Nicola e ho iniziato a notare che lei stava giocando con i suoi sentimenti”, ha dichiarato Soleil, e ancora: “Lei se può cerca sempre di infangarmi o di dire cose brutte nei miei confronti.

Io ascolto e analizzo le situazioni e quindi non mi può prendere in giro. Per questo lei fugge da me, sa che sono una delle uniche persone che l’hanno sgamata dal primo giorno. […] Con me si è svelata”.

Soleil Sorge: la replica di Miriana

Dal canto suo Miriana ha affermato di essere convinta che Soleil veda “nemici” anche dove non ci sono. “Io ho ancora un problema quando c’è Soleil, è suscettibile.

A volte la ascolto e dico ‘non ce la faccio’…”, ha affermato, e ancora: “Altre volte invece è piacevolissima (…) Vede nemici anche dove non ci sono (…) Ma lei è spesso piacevole, ha dei momenti in cui magari non so che le succede. È un suo limite non fidarsi delle persone”.

Soleil Sorge: il GF Vip

Nella casa del GF VIP Soleil Sorge è rimasta “scottata” dal comportamento di Alex Belli che, nonostante il rapporto sbocciato con lei tra le pareti della casa di Cinecittà, è tornato dalla moglie Delia Duran (attuale concorrente del reality show).

Ci saranno altri sviluppi in merito alla vicenda?