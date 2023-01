GF Vip, lo staff di Nikita contro la madre di Onestini: "Famiglia ridicola"

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata del GF Vip, lo staff di Nikita Pelizon si è scagliato contro la madre di Luca Onestini.

Quanti difendono la bella triestina vorrebbero un confronto con la signora Carla.

GF Vip: lo staff di Nikita contro la madre di Onestini

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Luca Onestini ha ricevuto una bellissima sorpresa da sua madre Carla. La donna è entrata in Casa per portare un po’ di sostegno al figlio, attaccato su più fronti. La signora ne ha approfittato per dire qualche parolina ad Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon.

Al primo ha detto che ha usato le donne in modo “vergognoso“, mentre la seconda è stata definita come una “falsa stratega“. Rivolgendosi alla bella triestina, la madre di Onestini ha tuonato: “Ti saresti meritata un Antonino che ti portava sotto il letto e ti scaricava il giorno dopo“. Lo staff di Nikita, ovviamente, non ha assistito in silenzio.

Le parole dello staff di Nikita

Via social, lo staff di Nikita ha tuonato:

“Signora Carla, ma lei è sicura di guardare questo GFVip? Ricordo che il canale è 55. Non sono sicura che veda il canale giusto. Continuo a ridere come una pazza, sarebbe bello un confronto faccia a faccia con la signora, ma ormai sono rassegnata dal fatto che non chiamerete mai. Grazie signora Carla, mi ha fatto ridere con le lacrime. E le do anche un consiglio: riascolti le sue parole e si vergogni profondamente. Dovrebbe chiedere scusa a tutta l’Italia. Mi vergogno per lei. A questo punto è l’intera famiglia ridicola“.

Molto probabilmente, a scrivere il messaggio è stata la sorella di Nikita che ha sostenuto più volte di aver chiesto invano al GF Vip di poter incontrare sua sorella.

La difesa di Sonia Bruganelli

Non solo lo staff di Nikita, a scagliarsi contro la madre di Onestini è stata anche Sonia Bruganelli. Durante la diretta del GF Vip, l’opinionista ha tuonato: