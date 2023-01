GF Vip, Luca dopo la sorpresa di Ivana: cosa ha bisbigliato a Oriana?

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il GF Vip, Luca Onestini ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dell’ex fidanzata Ivana Mrazova.

Appena tornato in salone, il Vippone ha bisbigliato qualcosa ad Oriana Marzoli. Cosa le ha detto?

GF Vip, Luca dopo Ivana: cosa ha bisbigliato a Oriana?

Ivana Mrazova entrerà al GF Vip come ospite nella prossima puntata del reality più spiato d’Italia. Nel frattempo, per scaldare un po’ l’atmosfera, Alfonso Signorini ha fatto sorpresa all’ex fidanzato Luca Onestini, facendogli arrivare una sua lettera. Il Vippone, per la prima volta da quando è entrato in Casa, è rimasto senza parole.

Visibilmente commosso, Luca è tornato in salone e ha bisbigliato qualcosa ad Oriana Marzoli.

Luca capta il discorso di Oriana e Nicole

Appena Onestini è tornato in salone, Oriana stava dicendo a Nicole Murgia: “Secondo me tornano insieme…“. La coinquilina ha risposto: “Ovvio sì, amore sì… è perché lì c’è tutto, ti commuovi…“. Onestini, captando il loro discorso, si è avvicinato alla Marzoli e le ha bisbigliato una frase all’orecchio: “Ma che dici…

“. I fan hanno immediatamente colto le sue parole e sono rimasti un po’ delusi.

Il desiderio di Oriana su Luca e Ivana

Dopo la diretta, Oriana è tornata a parlare con Luca dell’ex fidanzata. La Marzoli, senza giri di parole, ha esclamato: “Giuro, non vedo l’ora di conoscere Ivana e voglio che tu torni con lei…“. Questa volta, Onestini non ha replicato.