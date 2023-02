GF Vip, Luca Onestini contro gli autori: "Sono scioccato, è inaccettabile"

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Luca Onestini si è scagliata contro gli autori del reality più spiato d’Italia.

Gli amici del suo gruppo, neanche a dirlo, sono d’accordo con lui.

Luca Onestini, al termine dell’ultima diretta del GF Vip, si è ritirato in cortiletto con i suoi amici e si è scagliato contro gli autori del reality. A suo dire, Alfonso Signorini & Co alimentano i racconti di alcuni Vipponi che modificano del tutto la realtà. Ha esordito:

“Qui c’è gente che distorce la realtà ed è un fatto, ma che venga fatto durante la puntata… Io sono scioccato . Non so se lo fanno per pareggiare la cosa ma è inaccettabile, non puoi raccontare delle cose che non esistono”.

Luca ha proseguito il suo sfogo contro gli autori facendo degli esempi pratici. Ha dichiarato:

Onestini, non contento, ha tirato in ballo anche Nikita Pelizon e il suo problema con la memoria, sottolineando che lo staff del GF Vip sta violando il regolamento.

Luca ha proseguito:

“Vi è sfuggita un’altra cosa… Martina ha detto che ci sono tutti i video ma non ci sono. Si millantano conoscenze e saperi che a noi sono occulti. Lei ha accusato Oriana ti togliersi il microfono per dire le cose. Ma se lo toglie come fanno ad esserci i video? (…) Queste sono cose chiare e mi sembra palese. Ciò che non mi torna è che rompono i coglion* a Oriana per il microfono ma fanno vedere che sono loro… lei che va contro il regolamento perché non si può avere carta e penna qua… tirano fuori delle frasi in spagnolo, io questa cosa qua non la capisco onestamente. Cosa vuol dire che non hai memoria? Il problema è suo, io non ho mai visto una cosa del genere. E’ contro il regolamento ma se non lo dice nessuno… è una roba che coprono”.