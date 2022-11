GF Vip, Luca Onestini: perché lui e Ivana Mrazova si sono lasciati

Al GF Vip Luca Onestini ha svelato i retroscena del suo addio a Ivana Mrazova dopo 3 anni d'amore.

Luca Onestini: l’addio a Ivana Mrazova

La rottura tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è giunta come un fulmine a ciel sereno dopo circa 3 anni in cui i due – che si erano incontrati per la prima volta proprio al GF Vip – erano apparsi uniti e affiatati.

La notizia ha colto di sorpresa i loro numerosissimi fan e finora entrambi avevano preferito mantenere il massimo riserbo sulle cause del loro addio. Ora che è tornato di nuovo all’interno del reality show, Onestini ha voluto svelare invece qualcosa in più in merito alla sua decisione di dire addio a Ivana:

“Come mai è finita? Durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili.

Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato. Abbiamo anche vissuto periodi separati. Molti momenti del Covid non li abbiamo passati insieme”, ha svelato Luca.

Il modello ha anche aggiunto che dopo l’annuncio d’addio i suoi rapporti con Ivana si sarebbero interrotti per un lungo periodo e solo di recente i due sarebbero tornati a sentirsi. Onestini ha anche ammesso che la modella avrà sempre un posto importante nel suo cuore, questione confermata dalla stessa Ivana alcuni mesi fa (quando aveva ammesso di non serbare rancore per il suo ex).

In tanti tra i fan sperano di vederli un giorno di nuovo insieme, ma al momento non sembrano esserci prove in merito a un loro presunto ritorno di fiamma.