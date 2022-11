GF Vip, Luca Salatino: l'incidente bollente in piena notte

GF Vip, Luca Salatino: l'incidente bollente in piena notte

GF Vip, Luca Salatino: l'incidente bollente in piena notte

Secondo i rumo circolati in rete Luca Salatino sarebbe stato protagonista di un incidente bollente in piena notte.

Luca Salatino: l’incidente bollente

Sui social si è sparsa la voce che il concorrente del GF Vip Luca Salatino sia stato protagonista di un incidente bollente. Qualcuno infatti si sarebbe accorto di un particolare hot mente il concorrente, in abiti comodi e sdraiato sotto le coperte, si girava a pancia in sù. La vicenda è rapidamente rimbalzata sui social dove in tanti, tra i fan, hanno commentato l’episodio.

Ellamado — Cannolo Siciliano (@Anonimato521) November 24, 2022

<img src="/uploads/images/embeb.png" data-wp-preserve="%3Cscript%20async%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplatform.twitter.com%2Fwidgets.js%22%20charset%3D%22utf-8%22%3E%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="