GF Vip, Luca Salatino scompare per ore: cosa gli è successo?

GF Vip, Luca Salatino scompare per ore dalla diretta: l'ex tronista si è chiuso in confessionale con la produzione.

Nelle ultime ore, Luca Salatino è scomparso per parecchio tempo dalla Casa del GF Vip.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto una vera e propria crisi, che l’ha portato a pensare seriamente di abbandonare il reality più spiato d’Italia.

GF Vip: Luca Salatino scompare per ore

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Luca Salatino ha incontrato la fidanzata Soraia. Quest’ultima gli ha chiesto di cambiare atteggiamento e di smettere di piangere. Anche se in un primo tempo il Vippone sembrava deciso ad abbandonare il reality, alla fine si è convinto ed è rimasto in gioco.

La sua tranquillità, però, è durata solo qualche ora. All’indomani della diretta, l’ex tronista è finito nuovamente in lacrime ed è scomparso per parecchio tempo dall’occhio vigile delle telecamere.

GF Vip: Luca si chiude in confessionale

I telespettatori hanno immediatamente notato l’assenza di Luca e hanno iniziato a porsi domande sul suo futuro al GF Vip. In molti hanno pensato ad un suo probabile abbandono, specialmente perché prima della sua sparizione ha dichiarato: “Sto male, non ce la faccio più.

Sono stanco. Lo sai di cosa ho bisogno? Che viene lei, mi abbraccia e mi porta via. Sarebbe la cosa più bella che potrebbe fare per me“. Dopo queste parole, Salatino si è chiuso in confessionale per ore.

Cosa ha deciso Luca in confessionale?

Quando Luca è tornato a mostrarsi alle telecamere del GF Vip, ha spiegato di aver parlato a lungo con la produzione. In confessionale ha avuto modo di rileggere più volte la lettera di Soraia e ha capito che da questa avventura dipende gran parte del suo futuro di coppia.

Non può deludere la fidanzata e per questo resterà in gioco.