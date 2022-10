Al GF Vip Luca Salatino ha annunciato di volersi ritirare e ha spiegato perché.

Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip Luca Salatino ha manifestato la sua grande nostalgia verso la fidanzata Soraia e verso i suoi familiari e adesso, proprio a causa di questo, avrebbe preso la decisione di lasciare il programma.

Luca Salatino vuole lasciare il GF Vip

Mentre gli altri concorrenti del GF Vip hanno cercato di farlo desistere dalla sua intenzione di lasciare il programma, Luca Salatino si è detto convinto della sua decisione e ha annunciato di volersi ritirare anticipatamente dallo show di Signorini. Già nei giorni scorsi l’ex tronista ha vissuto momenti di crisi a causa della sua nostalgia verso i familiari e verso la fidanzata e ormai sembra davvero intenzionato a dire addio allo show, nonostante in molti speravano che arrivasse in finale.

“Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per restare. Lascio per mancanza di motivazione. Io non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… ora non posso parlà. La decisione ragazzi l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato.

Io penso a ciò che mi fa stare bene”, ha dichiarato nelle scorse ore Luca Salatino, mentre Nikita e gli altri concorrenti provavano a convincerlo a restare.

Nei giorni scorsi il concorrente era persino scoppiato a piangere a causa della sua nostalgia di casa e a stargli accanto era rimasto George Ciupilan. Il video dei due durante questo momento particolarmente difficile aveva presto fatto il giro della rete, commuovendo i fan di Luca Salatino.