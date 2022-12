GF Vip, Luciano Punzo e Sarah Altobello insieme in bagno: la confessione

Al GF Vip Luciano Punzo si è lasciato sfuggire di essere andato in bagno con la coinquilina Sarah Altobello.

Luciano Punzo e Sarah Altobello

Nonostante al GF Vip sia severamente vietato per i concorrenti andare in bagno insieme, in queste ore Luciano Punzo ha colto tutti di sorpresa svelando che lui e Sarah Altobello lo avrebbero fatto. “Una volta ho fatto pipì con Sarah. Non si può in due in bagno? Perché non si può? Io mi stavo facendo la pipì sotto, Sarah altrettanto, e le ho detto di andare a farla insieme.

Lei l’ha fatta nel bidet e io nel bagno. Che scena. Io in piedi e lei seduta”, ha detto.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e nessuno sembra essersi accorto dell’incursione che i due avrebbero fatto insieme al bagno della Casa. Sulla vicenda interverrà Alfonso Signorini? Al momento sulla questione tutto tace.

Nei giorni scorsi anche Oriana Marzoli aveva provato a recarsi nel bagno (che era occupato) in compagnia di Antonino Spinalbese, ma i due erano stati subito ripresi dagli autori del programma.

In tanti tra i fan del reality show sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda ma, per adesso, non sono emersi ulteriori dettagli. Nelle ultime ore all’interno della casa Oriana e Sarah sono balzate agli onori delle cronache per una confessione fatta dalla prima alla sua coinquilina: Oriana ha infatti svelato di avere un ritardo e sui social la questione è presto diventata virale.