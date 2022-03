GF Vip, Lulù contro Jessica prima della finale: ennesimo scontro tra le Selassié.

Dopo sei mesi di reclusione al GF Vip, i concorrenti rimasti in gioco appaiono esausti. Ad essere maggiormente provate sono Lulù e Jessica Selassié che, nelle ultime ore, hanno avuto l’ennesimo scontro. Neanche a dirlo, a scagliarsi contro la familiare è stata la fidanzata di Manuel Bortuzzo.

GF Vip: Lulù contro Jessica

Lulù Selassié è il personaggio rivelazione del GF Vip 6, ma non si può negare che sia una ragazzina leggermente viziata e prevaricatrice. Lo sa bene la sorella Jessica che, nelle ultime ore, è stata nuovamente attaccata da lei. La fidanzata di Manuel Bortuzzo stava preparando un dolce, sporcando sia il piano di appoggio che i contenitori. Jessica le ha fatto notare la cosa e Lulù ha preso la pazienza:

“Si può pulire oddio smettila. Puliamo alla fine e basta! Basta ti prego basta. Continui a discutere e sembriamo delle matte. O mio Dio ragazzi da casa, pubblico scusateci per questa scena. Ridicola ed è anche una scena ridicola”.

L’affondo di Lulù Selassié

Dopo averle dato per l’ennesima volta della “ridicola”, Lulù ha proseguito la sua invettiva:

“Tu non sei normale, non lo sei affatto bella mia. Scusatemi se mia sorella insiste. Si pulisce, lo sporco si pulisce, esiste appunto il verbo pulire. Lo dico per te, perché sembra una scenata ridicola. Stai facendo una tragedia come se fosse successa una cosa grave da cui non si può tornare indietro”.

Jessica, stanca di sentirsi attaccare da Lulù, si è allontanata da lei e ha replicato:

“Per fortuna che quando torniamo a casa non ti vedo e non ti sento. Sai come sarà bello, madre mia non vedo l’ora”.

Jessica stanca di Lulù

Dopo sei mesi trascorsi h24 insieme davanti alle telecamere, senza potersi abbandonare a liti furibonde, Lulù e Jessica sono davvero stanche. La maggiore delle Selassié è una ragazza con la testa sopra le spalle, mentre la sorellina è un tantino viziata e non riesce a dare un peso alle parole che escono dalla sua bocca. Dopo l’ennesimo affronto, non a caso, Jessica ha ammesso tra sé e sé: “Non vedo l’ora che usciamo e così starà con Manuel e non la vedrò e nemmeno sentirò“.