Gf vip, Lulù e Davide si scontrano nella stanza Super Led: cosa è successo

Lulù Selassié e Davide Silvestri hanno avuto un'accesa discussione. Il rapporto tra i due appare ormai sempre più incrinato.

Per Lulù Selassié e Davide Silvestri è stata una settimana intensa durante la quale i due, non si sono risparmiati arrivando anche a dirsi parole forti. Il rapporto tra i due appare a questo punto incrinato ed è proprio su questo che i due hanno avuto modo di confrontarsi.

Ad un certo punto interviene anche Giucas Casella che – come ha fatto notare Alfonso Signorini – ha ritrattato quanto precedentemente detto. “Per me può vincere”, ha dichiarato l’illusionista in studio.

Gf Vip, cosa è successo tra Lulù e Davide

L’attore ha spiegato le sue motivazioni pronunciando delle parole amare: “Io ho voluto crederci nel suo rapporto, anche nel rispetto di Manuel, perché a lui ci tengo molto. Mi sono sentito di prendere la sua protezione quando la vedevo sola, però quando mi ha dato dell’infame durante la puntata, io non ho voluto scusarla ma comprenderla”.

Rivolgendosi a Lulù si espresso in modo quanto mai schietto e diretto: “Tu giudichi le altre persone e quando qualcuno si permette di giudicare minimamente un aspetto, tu non vuoi portare rispetto agli altri”.

Lulù: “Io ti ho nominato perché ero obbligata”

La principessa etiope, dal canto suo ha spiegato cosa l’ha spinta a nominare Davide: “Tu ce l’hai con me perché ti ho nominato ma io ti ho nominato perché ero obbligata.

Sei l’unica persona perché tra tutte le persone che posso votare, è l’ultima persona che io cerco quando ho un problema. È falso perché mi ha dato cose che non mi appartengono”.