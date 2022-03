Gf Vip, Lulù parla del suo difficile passato: “A Londra ho vissuto stalking e ricatti”

Lulù Selassié, negli anni della gioventù si è trovata ad affrontare un difficile passato durante il quale è stata vittima di stalking e razzismo.

Nella casa del Grande Fratello Vip siamo stati abituati a conoscere una Lulù solare, vestita con abiti colarati e grandi fasce ai capelli. Proprio questo hanno permesso alla principessa etiope di diventare la seconda finalista del reality. In pochi però sanno che la giovane, durante i verdi anni dell’adolescenza si è ritrovata ad affrontare “alcuni demoni” quali lo stalking e il razzismo.

“A Londra ho vissuto un incubo, ho subito stalking e ricatti”, ha raccontato con la voce rotta nella stanza dei led.

Gf Vip, Lulù parla del suo difficile passato

Per Lulù affrontare in particolare lo stalking non è stato semplice anche per via della giovanissima età di 15 anni. La giovane ha fatto inizialmente molta fatica a parlarne, ma l’aiuto della sorella Jessica prima e della madre poi sono stati fondamentali per poter andare avanti.

“Questa persona aveva le mie foto e io mi vergognavo a chiedere aiuto. non riuscivo a dirlo a mia mamma e allora le mandai un messaggio e lei si mise a piangere perchè diceva “non me ne sono accorta”, ha spiegato.

Lulù su Manuel: “Ha dato colore alla mia vita”

Durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip Lulù ha tuttavia trovato in Manuel Bortuzzo una bellissima certezza. Del suo fidanzato ha raccontato: “Lui mi valorizza, mi protegge, dice che ha dato colore alla mia vita ma non sa quanto invece ne ha data lui alla mia.

Lui mi dà unità, mi fa sentire unica e bellissima”.