Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié, tra i concorrenti del GF Vip 2021, possiede numerosi tatuaggi: ecco cosa raffigurano e cosa simboleggiano.

La concorrente del Grande Fratello Vip, la principessa Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié, è una delle protagoniste della sesta edizione del reality show Mediaset. La ragazza sta attirando in modo particolare l’attenzione del pubblico soprattutto per il forte e tenero rapporto che la sta gradualmente avvicinando a Manuel Bortuzzo.

Oltre al legame speciale con il nuotatore, molti spettatori hanno notato i tanti tatuaggi di una delle inquiline che popolano la Casa più spiata d’Italia: ecco il significato di ognuno di essi.

GF Vip, Lulù Selassiè: tutti i tatuaggi della principessa

Lucrezia Hailé Selassié, detta Lulù, sta partecipando al GF Vip 2021 insieme alle sorelle Clarissa e Jessica. Le tre stanno gareggiando in qualità di concorrente unico del famoso reality Mediaset.

Per quanto riguarda Lucrezia Hailé Selassié, al pari delle sorelle, è una principessa in quanto pronipote di Hailè Selassiè, ultimo imperatore etiope che venne detronizzato nel 1975, anno in cui l’Etiopia venne trasformata in una Repubblica popolare.

La ragazza, al momento, vive a Roma e, al contrario della sorella Jessica che ha partecipato al format televisivo Riccanza, sta vivendo la sua prima esperienza televisiva con la partecipazione al Grande Fratello Vip.

All’interno della Casa del GF Vip, Lucrezia Hailé Selassié si sta facendo notare per il legame unico e speciale instaurato con Manuel Bortuzzo. Accanto al rapporto tra i due concorrenti, tuttavia, molti spettatori hanno anche rivolto la propria attenzione verso i tatuaggi della principessa.

Sulla mano destra, ad esempio, la ragazza possiede tatuaggi su ogni dito: sull’indice è raffigurato il sole, sul medio c’è una stella, sull’anulare è presente un pianeta mentre sul mignolo spicca una falce di luna.

Il significato di questi simboli non è ancora stato rivelato dalla concorrente ma è possibili che rappresentino la ricerca dell’equilibrio e dell’armonia.

GF Vip, Lulù Selassiè: il tatuaggio dell’angelo con la corona di fiori

Un altro tatuaggio sfoggiato da Lucrezia Hailé Selassié ha le sembianze di un angelo con le ali e una corona di fiori tra le mani. Il tatuaggio è stato disegnato nella parte interna dell’avambraccio destro della principessa e, mentre veniva realizzato, la principessa aveva deciso di immortalarne la realizzazione attraverso un video, ancora presente sui suoi canali social.

Al pari dei simboli celesti, anche nel caso del puttino la concorrente del GF Vip ha deciso si non raccontare cosa simboleggi. Ciononostante, abitualmente, disegni analoghi incarnano valori come determinazione, vittoria, potere o, ancora, forza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 💜HIHPRINCE$$LULU💜 (@hihprincesslulu)

GF Vip, Lulù Selassiè: il tatuaggio floreale sulla spalla sinistra

Infine, sulla spalla sinistra, la principessa Lulù sfoggia un fiore che mette in risalto ogni qual volta indossi un bikini o un top dall’ampia scollatura.

I tatuaggi a forma di fiore sono i tattoo generalmente più richiesti in contesto internazionali e simboleggiano bellezza, eleganza e purezza. Talvolta, però, i tatuaggi floreali vengono scelti soltanto per le loro caratteristiche estetiche.