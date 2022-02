GF Vip, Lulù Selassié contro Jessica e Barù: la principessina perde le staffe per un dettaglio collegato al suo Manuel.

Caos al GF Vip: Lulù Selassié si è scagliata contro la sorella Jessica e Barù. A far perdere le staffe alla principessina etiope è stato un dettaglio collegato al suo Manuel Bortuzzo. Il nobile toscano, sconvolto, ha immediatamente preso le distanze.

GF Vip: Lulù contro Jessica e Barù

Ennesima scenata infantile al GF Vip. Ancora una volta, protagonista del teatrino imbarazzante è stata Lulù Selassié. La seconda finalista del reality più spiato d’Italia si è scagliata contro la sorella Jessica e Barù. Il motivo? Semplice: la principessina non ha sopportato di vedere i due coinquilini insieme nel letto che lei occupava con il fidanzato Manuel Bortuzzo. Appena la scena si è palesata davanti ai suoi occhi, Lulù ha perso le staffe:

“Cosa stai facendo? Jessica tu non sei normale, questo era il mio letto con Manu. Dovevate mettervi in un altro letto, sei una pazza, sei una sfigata, smettila di fare la vittima. (…) Non ascolti, ora chiedo al confessionale di chiamare la mamma perché non puoi fare così, devi svegliarti. Dovevate mettervi in un altro letto”.

La reazione di Barù

Lulù è un fiume in piena e, ignara del fatto che Jessica e Barù stessero dormendo, ha proseguito con la sua invettiva:

“Stai come una cretina, zitta e guardi il muro. Anche con quest’uomo, prendilo e bacialo. Che tristezza che sei, sei proprio una stupida”.

Barù, svegliato dalle parole poco felici di Lulù, si è alzato e se n’è andato a dormire nella sua stanza.

Nel frattempo, la fidanzata di Bortuzzo ha continuato ad inveire contro la sorella. Jessica, un po’ frastornata dal risveglio, è scoppiata a piangere.

Jessica in lacrime

Jessica è rimasta sconvolta dall’aggressione di Lulù ed è finita in lacrime. La principessina, indifferente al pianto, ha esclamato: “Dovevi farti vedere da uno psicologo prima di venire qui“. Ad un certo punto, tornata in sé, si è pentita di aver separato la sorella e Barù ed è andata dal nobile toscano per chiedergli di tornare a dormire con la familiare.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, scioccato da quanto successo, ha rifiutato l’invito, chiudendo la porta della sua camera in faccia a Lulù. Quest’ultima, alla fine della fiera, non ha potuto fare altro che andare in confessionale a sfogarsi.