GF Vip, Lulù contro Jessica: “Il tuo carattere è sbagliato”

GF Vip, Lulù Selassié si è scagliata contro la sorella Jessica: volano accuse.

Lulù Selassié si è scagliata contro la sorella Jessica, accusandola di essersi distaccata da lei. Alcune concorrenti del GF Vip hanno provato a farla ragionare, ma la principessa etiope non ha taciuto fino a quando non si è scaricata del tutto.

GF Vip: Lulù contro Jessica

Dopo la lite con Barù, Lulù Selassié ha avuto qualcosa da ridire anche nei confronti della sorella Jessica. Affranta per non essere stata difesa da lei durante la discussione con il nobile toscano, la fidanzata di Manuel Bortuzzo ha colto la palla al balzo, accusando la familiare di avere un carattere sbagliato. Davanti a Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, ha tuonato:

“Ormai ha un comportamento strano, è strana con me, prima si comportava diversamente. Clari anche se più piccola è più protettiva, Jessica si è distaccata da me. Mamma ci ha insegnato di stare unite. Non mi cerca mai, magari mi serve un aiuto, lei non c’è”.

Jessica replica con il silenzio

Vedendo Jessica in silenzio, Lulù ha proseguito:

“L’ha detto anche in confessionale che vuole allontanarsi da me perché ha dedicato tutta una vita a me, a noi la vita l’ha dedicata mamma che si è fatta un c**o così. Te lo diceva sempre, tu non sei la madre di Lucrezia a Clarissa. Non mi vuole più bene, quando io ero sola con Manuel la invitavo a stare con noi. Anche sapendo che lui sarebbe andato via ti volevo con noi, pensa quanto ti voglio bene”.

Nel frattempo, richiamato dalle urla, anche Barù è arrivato ad assistere all’invettiva di Lulù. In tutto ciò, Jessica ha continuato a rimanere in silenzio.

Manila e Sophie hanno provato a far ragionare la fidanzata di Bortuzzo, ma è stato tutto inutile.

Le sorelle Selassié fanno pace

Jessica, conoscendo bene la sorella, non ha replicato. Forse questa è la tecnica migliore per farla scaricare del tutto. In conclusione, Lulù ha esclamato:

“Clarissa si sarebbe messa in mezzo, lei è come me. L’ho cresciuta io a lei, le ho detto io come comportarsi con la gente. Lo dicono sempre anche a casa che tu quando discuti fai il muso, stai zitta e pensi di avere ragione. Questo è il tuo carattere e sbagli, anche io ho i miei difetti”.

Alla fine della fiera, grazie all’intervento di Manila e Sophie, Lulù e Jessica hanno fatto pace. “Se non me ne fregava niente di te manco ti cercavo, vorrei passare del tempo con te. (…) Basta, puoi abbracciarmi in modo vero?“, ha ammesso la fidanzata di Bortuzzo.