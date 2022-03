GF Vip, Lulù critica la sorella Jessica: “Tutta strategia”

Lulù Selassié ha criticato sua sorella Jessica affermando che avrebbe una strategia.

Si respira aria di tensione tra Lulù Selassié e sua sorella Jessica: le due nei giorni scorsi si sono scagliate frecciatine e recriminazioni e Lulù è convinta che sua sorella abbia una strategia che la possa condurre alla vittoria.

Lulù Selassié contro Jessica

Nell’ultima diretta del GF Vip Jessica Selassié si è commossa guardando un video dedicato al suo percorso all’interno del reality show e, tra le lacrime, ha confessato come si sarebbe sempre sentita sola anche per via del suo carattere introverso.

Mentre in molti tra i fan del programma sono rimasti colpiti dalle sue parole, la sorella Lulù non sembra averle affatto gradite: “vuole arrivare fino in fondo. Lo fa per un motivo e non è stupida”, ha dichiarato Lulù, sostenendo che quella della sorella sarebbe una “strategia” finalizzata a farle ottenere consensi in vista della finale.

Jessica Selassié: le parole

Durante la diretta Jessica Selassié non è riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione e ha affermato: “Con Lulù e Clarissa ci siamo unite nel tempo“, e ancora: “Non mi vedevo come loro, quindi avevo sempre paura di un loro giudizio, spesso mi sentivo giudicata“.

Jessica ha parlato anche di quanto il percorso all’interno del reality show l’abbia cambiata: “Ho iniziato a guardarmi dentro, a cercare di rinascere e cercare di essere quella che per tutto questo tempo non sono stata per paura di sovrastare gli altri“.

Al termine del suo discorso Alfonso Signorini le ha detto:

“La vita ti aspetta, indipendentemente da tutto e da tutti”.