GF Vip, Lulù in lacrime per Bortuzzo: “Devono lasciarci in pace”

Lulù Hailé Selassié è scoppiata in lacrime e si è sfogata con la sorella Clarissa dopo che Manuel Bortuzzo ha archiviato la loro liaison.

Non si è conclusa per il meglio la liaison tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié e alla fine il nuotatore ha deciso di mettere definitivamente al rapporto sbocciato all’interno della casa del GF Vip. La principessa etiope a quanto pare non l’ha presa affatto bene.

Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié: la rottura

Dopo alcune settimane di permanenza nella casa del GF Vip si è concluso in un nulla di fatto il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié che, in lacrime, si è sfogata con le sorelle accusando il programma stesso di esser stato la causa della fine della relazione. “Mi viene da piangere. Ho troppi problemi. Manuel mi ha capita e abbiamo parlato ieri notte.

E appunto perché ieri abbiamo discusso non mi piace che la gente va a parlare in confessionale. Perché poi loro montano i pezzi e lui si vede i film stasera e dice ‘ah vedi, anche le altre persone lo dicono’. Quindi le persone che vanno in confessionale almeno dicessero cose belle di noi due. Non devo andare in crisi? Ma è difficile non viverla così, perché sono molto stressata. Devono lasciarci in pace tutti e non creare clip, clip e altre clip.

Hanno creato in lui delle… Perché se tu sai che una persona come lui ha già tante difficoltà e problemi, non ci metti il carico, loro invece… Parlate di altro, basta, perché non hanno parlato di Samy e Jessica?”, ha dichiarato in lacrime la ragazza.

Lulù Hailé Selassié e Clarissa: lo sfogo

Nella casa del GF Vip Lulù si è sfogata con la sorella Clarissa, che ha cercato di ridimensionare i suoi problemi e di farla ragionare: “Sei tu che rendi giganti i problemi semplici.

Non ingigantire tutto ti prego. Poi non puoi dire cosa dobbiamo dire o non dire in confessionale, questo è il gioco. Anche io ho detto che spero che Manuel non ti faccia soffrire. Capisci che è normale? Te non puoi pensare quali clip devono far vedere”.

Manuel Bortuzzo ha definitivamente archiviato la liaison con Lulù Hailé Selassié e ha specificato di non voler continuare ad avere un rapporto con la principessa che, finora, sembrava aver investito molto in questo rapporto appena sbocciato.