Gf Vip: Lulù paragonata a Gemma Galgani dai fan dopo il bacio forzato con Manuel

L'ennesima richiesta d'affetto di Lulù Selassié nei confronti di Manuel Brotuzzo ha provocato la reazione dei fan, che l'hanno paragonata alla dama di U&D

L’esperienza di Lulù Selassié nella casa del Grande Fratello Vip 6 si sta rivelando più articolata del previsto. Fra le protagoniste indiscusse del reality soprattutto per il suo flirt con Manuel Bortuzzo, la giovane gieffina non pare cogliere del tutto la ritrosia del nuotatore triestino.

Proprio nelle scorse ore, la principessa etiope si è lasciata andare a un bacio decisamente forzato con il coinquilino, provocando l’immediata reazione del popolo del web.

Lulù Selassié criticata sui social

Dopo aver afferrato la testa di Manuel Bortuzzo con le mani, Lulù si è dunque cimentata nella suddetta effusione, che ha subito fatto il giro del web suscitando un notevole chiacchiericcio. L’atleta, come già in altre occasioni, non sembrava contento dell’approccio della gieffina, che è stata addirittura paragonato dai fan a Gemma Galgani, dama torinese protagonista del Trono Over di Uomini e Donne.

“Ma neanche Gemma arriva a tanto!”, ha scritto per esempio un utente su Twitter mentre assisteva alla scena del bacio. Qualcun altro ha inoltre posto l’accento sul fatto che sia stato un “brutto momento”, non è chiaro però se per Manuel o per Lulù, o addirittura per entrambi.

“Piccole Gemma crescono” ha infine commentato un altro follower, paragonando sempre la pronipote dell’ultimo imperatore di Etiopia alla star del popolare dating show mariano.