Gf Vip, Lulù Selassié fa preoccupare Francesca Cipriani: “Vomita dopo aver mangiato”

Lulù Selassié sta facendo preoccupare Francesca Cipriani e i telespettatori da casa per i suoi malesseri nella Casa del Gf Vip 6

Qualche ore fa Lulù Selassié ha confidato a Manuel Bortuzzo di non essere pienamente contenta dell’avventura nella casa del Grande Fratello Vip. La principessa etiope è persino arrivata a pensare di abbandonare il reality, soprattutto dopo i dubbi palesati dal nuotatore.

Lulù Selassié preoccupa fan e Vipponi

Nella giornata di ieri la gieffina è apparsa peraltro più triste del solito, tanto da far preoccupare i telespettatori insieme alle parole di Francesca Cipriani. La ex pupa ha infatti confidato ad alcune coinquiline che Lulù avrebbe vomitato in bagno dopo aver cenato.

“Non so se Lulù sta bene. Piccolina, è andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciola io me ne sono accorta.Ragazze è vero, è sì, ha bisogno di aiuto secondo me, davvero”.

#gfvip ma solo io ho sentito dire da Francesca “dopo la cena è corsa in bagno a vomitare, deve farsi aiutare” si riferiva a lulu no? — Arianna (@ARIANNA64045829) October 6, 2021

ho visto adesso un video di francesca che dice di aver visto lulu più volte andare in bagno a vomitare dopo i pasti, come fanno a non rendersi conto che è una cosa seria e che questa persona deve essere aiutata seriamente? #gfvip #gfvip6 — enne (@nikihoranr) October 6, 2021

Francesca Cipriani non è stata peraltro l’unica a essersi accorta della cosa. Anche Andrea Casalino si era difatti mostrato preoccupato per la ragazza, domandandole direttamente se avesse vomitato e invitandola a mangiare.