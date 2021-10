Gf Vip: Lulù Selassié non accetta la fine con Manuel Bortuzzo e lui reagisce

Manuel Bortuzzo ha troncato con Lulù Selassié, che però non vuole accettare la fine della loro storia al Grande Fratello Vip

Nelle scorse ore Manuel Bortuzzo ha trovato il coraggio di scaricare Lulù Selassié, che però non ha accettato tale decisione, chiedendo anzi al nuotatore un altro confronto implorandolo per una seconda opportunità. “Possiamo provare a cercare di andare avanti? A me questa cosa rende molto triste, voglio che tutto migliori fra me e te.

Possiamo almeno provare?”. Così ha dunque chiesto la principessa etiope, che ha rimarcato come quello che c’è tra loro non è paragonabile all’amicizia con Sophie, Soleil o Francesca.

Manuel Bortuzzo frena Lulù: “Non voglio i tuoi baci”

Manuel Bortuzzo non si è tuttavia scomposto più di tanto, domandando alla coinquilina di allontanarsi. Precisando come i suoi baci siano “atti che non gli interessa avere”, l’atleta ha poi rimarcato che sarebbe stato meglio conoscersi più approfonditamente prima di instaurare un rapporto da semi-fidanzati.

Manuel ha anche sottolineato come siano ormai due settimane che prova dei sentimenti contrastanti, arrivando infine alla conclusione di non essere in grado di dare a Lulù quello che lei vorrebbe.

“Non sorrido più da una vita, non mi sento come vorrei essere, quindi i miei sorrisi non sono sorrisi sono segni d’approvazione […]. Se il tuo carattere ti porta a rispondermi così, significa che tu sei così. Se te ti comporti così con Sophie, immagina se ci fidanziamo?”.

Ovviamente in questo caso Bortuzzo si riferiva alla gelosia manifestata dalla gieffina nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Come si evolverà la situazione? Non resta che seguire i prossimi avvenimenti nella Casa del Grande Fratello Vip per capirne ogni sfumatura.