Gf Vip, Lulù Selassié nuovamente gelata da Manuel Bortuzzo: “Non siamo fidanzati”

Manuel Bortuzzo ha provato a spiegare i propri sentimenti a Lulù Selassié, che però pare non aver recepito la piega del discorso

Nelle scorse ore Manuel Bortuzzo ha voluto sfogarsi con l’amico Aldo Montano in merito alla sua strana relazione con Lulù Selassié. Il nuotatore ha così confessato di aver timore di ferire i sentimenti della principessa, tanto non riuscire poi ad avere con lei un confronto risolutivo.

Raga ma Manuel che è palesemente in difficoltà e non sa come rendere la pillola meno amara? E Lulù attaccata a lui con l’attak. Muoio. 😂⚰ #gfvip pic.twitter.com/ZzbVbYAE8E — Pazzeska with k! 🌠🔥🌺 (@Gl3nda_92) October 7, 2021

Manuel poco chiaro con Lulù

Precisando alla gieffina come la reputi una bella ragazza e come lei non abbia fatto niente di sbagliato, Manuel ha sottolineato di non volere delle etichette: “Non è necessario dire che siamo amici o altro.

Tu dici che non siamo amici? Ok, ma nemmeno fidanzati, non darci etichette. […] Voglio capire se siamo o meno sulla stessa linea. Non vorrei prenderti per i fondelli. […] Tu provi qualcosa più di me, […] ma pensiamo a noi e non a quello che dicono gli altri”.

La signora (del confessionale) che dice a Lulú che è più presa lei da Manuel e Lulù che le risponde “non è vero”. No teso credimi che la signora ha ragione, è più che vero. #gfvip pic.twitter.com/uouI3Fusgw — Vale ♐️ (@afiresign_) October 7, 2021

Il chiarimento di Manuel Brotuzzo è stato tuttavia inframmezzato dai numerosi baci di Lulù Selassié. Dal punto di vista della giovane concorrente, dunque, tutto sembra essere rimasto come prima… Come si evolverà la situazione?