GF Vip, Lulù su Jessica: “Non è che mi butto dalla finestra se vince lei”

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 3 marzo con la quarantaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito a un confronto tra Jessica e Lulù.

Jessica, la quarantaseiesima puntata del GF Vip

Nel corso della quarantaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Jessica e Lulù dopo quanto successo negli ultimi giorni. “Sono contenta che stia meglio con se stessa, che si senta più bella e tutto. Io e la mia famiglia l’abbiamo sempre spronata a credere in se stessa e sono felice se ci sta riuscendo. Però a me manca mia sorella qui dentro, si è allontanata“, ha affermato Lulù.

Jessica, il rapporto con Lulù

Jessica dal suo canto ha dichiarato: “È vero io ho sempre spronato Lulù, non mi vedono in finale, quando piano piano ho iniziato a sostenere anche me, ho visto che a Lulù un po’ le dava fastidio. A volte percepisco se dovessi vincere io rispetto a lei, lei ci rimarrebbe male perché vedo che comunque si è impegnata tanto nel cercare anche di dimostrare qualcosa agli altri e a se stessa”.

Jessica, le parole di Lulù

Lulù ha replicato: “Non è che mi butto dalla finestra se vince lei, però ognuno qua dentro speriamo di poter arrivare noi”. Il conduttore Alfonso Signorini ha commentato: “Sogni di poter vincere per te?”. Lulù ha quindi risposto: “Ma certo altrimenti non sarei qui”.