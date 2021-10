GF Vip, Lulù su Manuel: “Non penso che io lo stia costringendo”

Nel corso dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 8 ottobre con l’ottava puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Ecco cosa è successo.

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Manuel Bortuzzo. Giunto dinnanzi alla porta rossa, Bortuzzo ha affermato: “Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque. Un mondo che abbia un punto di partenza uguale per tutti. Magari non cambierò io il mondo ma tutto questo credo sia un piccolo grande inizio, godetevi lo spettacolo.

Sogno la normalità alla pari di tutti. Uscito da qui inizia una vita nuova, non vedo l’ora”.

Manuel Bortuzzo, l’ottava puntata del GF Vip

Nel corso dell’ottava puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato di Manuel Bortuzzo che in settimana si è alzato in piedi, aiutandosi con tutori e deambulatore, suscitando nella casa una grande emozione.

Lo stesso conduttore ha affermato: “In tre anni di Grande Fratello, è stato il momento più bello per me“. Ma non solo, rivolgendosi a Bortuzzo, Signorini ha chiesto: “Com’è guardare la casa dall’alto?”. Manuel Bortuzzo ha quindi risposto: “È piccola. Il piano cottura sembrava così grande”.

Manila Nazzaro, dal suo canto, ha commentato: “Io spero che possa tornare a camminare. In quel momento è stato un sogno realizzato. Per noi mamme, è sempre uguale.

È una montagna altissima, anche seduta in quella sedia”. Amedeo Goria ha poi aggiunto: “La sfida che lancia a noi stessi è straordinaria. Io lo provoco: tra tre anni ci vediamo in piedi. Lui è così determinato che dice: ma che tre anni, prima prima”.

Manuel Bortuzzo, le parole di Lulù

Tra i protagonisti più amati e seguiti della sesta edizione del reality, Manuel Bortuzzo è finito al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con la principessa Lulù. Proprio di tale rapporto si è parlato anche nel corso dell’ottava puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Le donne della casa sono state isolate in salone, con Manila Nazzaro che ha spiegato come a suo avviso i due “hanno due scale di valori diverse (…) Manuel ha altri valori e bisogna rispettarlo e fare un passo indietro”.

Il conduttore ha quindi chiamato Lulù è in confessionale, con la principessa che ha ammesso: “Stare con lui per me è un momento di spensieratezza. Non penso che io lo stia costringendo, ma lui mi ha detto che vorrà provare questa situazione con me”. Alfonso Signorini ha quindi commentato: “Vedo che lo pressi molto di meno (…) Il fatto che ti trattieni è giusto”.