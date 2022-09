GF Vip, malore per Cristina Quaranta: le sue condizioni

Cristina Quaranta ha accusato un malore al GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere.

La produzione del GF Vip ha fornito aggiornamenti sullo stato di salute di Cristina Quaranta dopo che lei è stata costretta a lasciare temporaneamente la Casa per un malore.

Cristina Quaranta: il malore del GF Vip

In tanti tra il pubblico e i concorrenti del GF Vip si sono preoccupati per le condizioni di salute di Cristina Quaranta, che ha accusato un malore mentre si trovava nella Casa più spiata d’Italia.

Ad accorgersene sono stati da subito gli altri concorrenti, che hanno chiesto l’aiuto della regia (che, ovviamente, ha cambiato inquadratura). La concorrente è stata dunque portata fuori dalla Casa e visitata e, a quanto pare, dopo essersi ripresa, ha scelto di rientrare immediatamente all’interno del reality show. Poco dopo la produzione del programma ha fatto sapere:

“Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip”.

Le condizioni di salute di Cristina Quaranta sarebbero dunque buone, nonostante lei abbia accusato uno svenimento. In tanti tra i suoi fan si erano preoccupati per le sue condizioni di salute e in molti hanno atteso con trepidazione che il programma fornisse ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.