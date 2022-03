GF Vip, Manila delusa da Miriana: “Mi ha spiazzato, per me è assurdo”

GF Vip, Manila Nazzaro delusa da Miriana Trevisan: amicizia al capolinea?

Nonostante l’ottimo rapporto che hanno costruito al GF Vip, Manila Nazzaro si è detta delusa da Miriana Trevisan. Al termine dell’ultima diretta, l’ex Miss Italia si è sfogata con Davide Silvestri e Delia Duran, confessando il motivo per cui è rimasta scioccata dall’amica.

GF Vip: Manila delusa da Miriana

Puntata del GF Vip difficile per Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha ricevuto una brutta delusione dall’amica Miriana Trevisan. Tutto è andato in scena durante il salvataggio a catena, quando l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai si è ritrovata a scegliere tra Sophie Codegoni e Manila. Ha scelto quest’ultima, ma l’ha fatto con una certa esitazione. “Alfonso è difficilissimo, qui davanti ho la mia nipotina e una sorella.

Sono così legata ad entrambe e non so cosa fare. Ok in questo momento ho ancora troppo bisogno di Mani e quindi salo lei per questo motivo“, ha dichiarato Miriana durante il salvataggio.

Lo sfogo di Manila Nazzaro

Al termine della diretta, Manila si è sfogata con Davide Silvestri e Delia Duran, dicendosi molto delusa dalla Trevisan. Ha dichiarato:

“Non mi salva nessuno, anche Miriana esitava. Anzi pensano pure che sia la più debole con Davide. Quello che è successo mi ha lasciato un po’ scossa. Devo ammettere che Miriana mi ha spiazzata un po’. Quando eravamo nella led per la catena lei si è trovata davanti a me e Sophie ed era indecisa. Ti giuro che è rimasta lì un po’ e non sapeva chi scegliere. Per me è assurdo, perché non doveva nemmeno pensarci. Non c’è paragone tra il rapporto che ha con me e quello che ha con Sophie. Io al posto suo non avrei esitato un istante a dire ‘salvo Miri’”.

La Nazzaro ci è rimasta malissimo e non ha tutti i torti. Il rapporto che hanno lei e Miriana non ha nulla a che fare con quello che la showgirl ha con Sophie.

Manila delusa anche per la nomination a Soleil

Manila ha proseguito:

“Ci sono rimasta male perché comprendo i rapporti, ma come fa a non sapere chi scegliere tra me e Sophie? Perdonami passa molto più tempo con me che con lei, non la capisco mi dispiace. Invece lei non sapeva cosa fare”.

La Nazzaro ha messo fine al suo sfogo tirando in ballo anche la nomination che Miriana ha dato a Soleil. Non perché non dovesse fare il suo nome, quanto per la motivazione che ha fornito. L’ex Miss Italia ha dichiarato:

“Poi anche la nomination che ha fatto a Soleil. Ok, la nomini e va bene, ma non doveva tirare fuori cose di mesi fa già risolte e archiviate. Infatti le ho detto che secondo me ha sbagliato. Anche perché lei e Sole in questo periodo andavano abbastanza d’accordo”.

L’amicizia è rovinata? A quanto pare no, visto che, alla fine della fiera, Manila ha capito che l’esitazione fa parte del carattere della sua amica.