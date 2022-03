Manila, Jessica e Lulù parlano dei guadagni al GF Vip: le principessine incassano meno dell'ex Miss Italia.

Manila Nazzaro e Jessica e Lulù Selassié hanno parlato dei rispettivi guadagni al GF Vip. Le principessine etiopi si sono lamentate per il fatto che, in sei mesi di programma, i loro incassi sono stati “molto, molto” inferiori rispetto a quelli di altri Vipponi, ex Miss Italia compresa.

Manila, Jessica e Lulù: i guadagni al GF Vip

I concorrenti del GF Vip, oltre al montepremi finale, sono tutti pagati: questo, ormai, è chiaro anche ad un bambino. I Vipponi, in base alla carriera/popolarità, percepiscono un compenso settimanale. Ovviamente, maggiore è la permanenza in Casa e più alto sarà il guadagno finale. Questo significa che il vincitore, oltre al premio finale – 100 mila euro di cui la metà da devolvere in beneficenza – avrà accumulato un altro gruzzoletto. Al termine dell’ultima diretta del GF Vip, Manila Nazzaro, Lulù e Jessica Selassié hanno parlato dei rispettivi guadagni.

Le principesse hanno più volte sottolineato di voler vincere il reality per aiutare la famiglia e queste dichiarazioni hanno fatto infuriare l’ex Miss Italia. Manila, infatti, crede che coloro che hanno accettato di partecipare al programma lo abbiano fatto anche per soldi.

Lulù e Jessica: cachet inferiore rispetto a Manila

Jessica si è lasciata andare ad uno sfogo e ha sottolineato che il suo cachet e quello della sorella è molto più basso di quello di altri concorrenti.

La principessina etiope ha dichiarato:

“Certo che mi farebbe piacere vincere il montepremi e arrivare in finale con mia sorella. Non mi rimangio le frasi, se siamo in due abbiamo più possibilità. Non credo che siamo le sole a voler vincere qui dentro. I soldi ci farebbero comodo anche per aiutare la famiglia. […] Ok che tutti abbiamo bisogno di soldi, però i casi sono diversi. Poi voi comunque guadagnate di più qui rispetto a noi due. Se vogliamo parlare di soldi e guadagni, di quanto ho guadagnato stando qui a lavorare per sei mesi, vi posso assicurare che è meno, del meno, assolutamente meno di quello che prendi tu e gli altri. Capisci il senso? Certo qualcosa ho guadagnato, ma so che nel mentre che io sto qui dentro non ho guadagnato in pratica, perché tutto quello che mi danno…”

La replica di Manila Nazzaro

Manila ha ascoltato lo sfogo di Jessica, ma non ha potuto evitare di farle notare la differenza tra le due carriere.

La Nazzaro ha risposto:

“Jessy ok, non avrai guadagnato chissà quanto, ma tu stando sei mesi qui dentro hai investito sul tuo futuro, Diciamo che è comunque un investimento. Poi ovvio che prendi meno rispetto a noi e ci sta dai, penso che abbiamo 20 anni di carriera in televisione. Quindi ci sta pure che le cifre siano diverse. Dunque è chiaro che non si possono fare dei paragoni. Stesso discorso vale per te Lulù, ma si tratta comunque di un bell’investimento”.

I cachet diversi in base al concorrente non sono un mistero. D’altronde, anche nel mondo del lavoro di noi comuni mortali funziona così: le paghe cambiano in base al livello del dipendente ed è anche giusto che sia così. Forse, le Selassié non hanno mai firmato un contratto in vita loro.