Gf Vip, Manila Nazzaro contro Soleil, Sophie e Gianmaria: “Liti finte solo per avere più visibilità”

"Questi sono teatrini, è stato tutto pianificato fuori. Fingono e inscenano le polemiche. Il pubblico sa che è finto", è lo sfogo di Manila Nazzaro.

Proseguono le liti più infuriate nella casa del Grande Fratello Vip: placato l’astio tra le principesse Selassié e Soleil, l’ex protagonista di Uomini e Donne torna al centro di accesissime discussioni, confermandosi una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del reality più chiacchierato di Canale 5.

A far discutere ora sono le litigate tra Soleil, Sophie e Gianmaria, l’ex della prima che sembra sempre più vicino alla seconda. A essersi scagliata contro di loro è l’ex Miss Italia Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro contro Soleil, Sophie e Gianmaria: cos’è successo

Stufa dei continui battibecchi (spesso accesi ed eccesivi), Manila Nazzaro si è scagliata contro Soleil e il suo ex fidanzato, ma anche contro Sophie, la giovane modella al centro delle nuove discussioni scoppiate nella casa di Cineccità.

Così Manila Nazzaro si è sfogata con alcuni coinquilini, scagliandosi contro i tre gieffini e accusandoli di poca onestà e scarsa trasparenza: per lei, infatti, è tutto minuziosamente architettato. Per Manila le loro liti, piuttosto ripetitive e fra loro quasi identiche, sono state pianificate prima di varcare la famosa porta rossa.

Manila Nazzaro contro Soleil, Sophie e Gianmaria: le sue parole

“Ma chi crede più a questi teatrini? Il pubblico fuori sa bene che è finto, la gente non è scema. Sono cinque giorni che si abbracciano e vanno d’accordo e adesso litigano? Guarda caso sempre il giorno prima delle puntata scoppiano le litigate. Stiamo parlando della solita zolfa da un mese. Basta, siamo stanchi. Io ho 44 anni e 23 di televisione, non mi faccio prendere in giro. Siamo qui dentro per portare quello che siamo anche fuori.

Dobbiamo essere vere. Abbiamo tante belle storie da raccontare e invece escono sempre queste liti identiche?! Qui cercano le polemiche al Gf? Allora io smaschero loro tre che fingono e inscenano le polemiche. Le cose sono tre o la cosa è creata ad arte da Sophie o da Soleil o da Gianmaria. Oppure sono tutti e tre d’accordo“, è il commento di Manila Nazzaro contro Gianmaria, Soleil e Sophie.

Poi ha sottolineato: “Parliamo di cose inventate, fritte e rifritte. Ci vogliono far passare per pazzi? Questi fanno le cose per visibilità. Magari facessero nuove litigate, è sempre la stessa cosa riciclata e fintissima. Preferisco stare un mese in meno, ma essere vera. Non faccio fuffa come loro. Se volessi fare litigate finte le farei molto più interessanti di loro. Ma qui di cosa stiamo parlando? Di teatri organizzati da altri e videomessaggi già pianificati? Potrei fingere anche io e litigare, ma non lo faccio, perché ho una carriera. Le donne e le ragazze che mi seguono sanno che sono vera e da me vogliono questo. Quindi non mi abbasserò mai a queste scenette, che tanto poi portano a una popolarità che dura un giorno”.

Manila Nazzaro contro Soleil e Gianmaria: “Sophie se non sei d’accordo, dissociati”

Parlando direttamente con Soleil, Manila ha dichiarato: “Questa è una recita, per me questo è. Sophie se tu non sei d’accordo con loro dissociati. Distaccati se non c’entri nulla. Qui cercano le liti finte il giovedì per il venerdì“.

Quindi ha ribadito: “Tu dissociati e devi dire a Soleil che non vuoi più parlare con lei“.