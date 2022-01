GF Vip, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni e le domande hot a Jessica Selassié

Domande e confessioni hot nella Casa del Grande Fratello Vip: Manila Nazzaro e Sophie Codegoni incalzano la principessa Jessica Selassié

GF Vip, le domande hot di Manila e Sophie a Jessica Selassié: la situazione nella Casa

Dopo la puntata di venerdì 7 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip, particolarmente ricca di pathos e contraddizioni, con la spiacevole vicenda che vedeva protagonista Katia Ricciarelli, nella Casa sembra essere tornata la pace e la serenità.

Il momento perfetto per lasciarsi andare a qualche confessione hot da parte delle gieffine.

GF Vip, le domande hot di Manila e Sophie a Jessica Selassié: “Sei tornata vergine”

Protagoniste assolute Manila Nazzaro e Sophie Codegoni che si rivolgono alla single Jessica Selassié: “Ma sei tornata vergine!” scherza Manila tra le risate dei presenti. Lulù risponde per la sorella: “Lei da sei anni non ha una storia“, e Manila non ci sta: “Dai Jessica, mica si può campare solo di amore.

GF Vip, le domande hot di Manila e Sophie a Jessica Selassié: l’intervento della Codegoni

Ad un tratto interviene nel dibattito Sophie Codegoni con una domanda che spiazza tutte le presenti: “Da quando non vedi un pirimpino? Da quando non dai un bacio?” Manila interviene di nuovo: “Jessica è seria, non fa sesso senza amore; quindi, sono sei anni.” La principessa si difende: “Ho detto la verità. L’ultima volta lo saprò io…” e poi spiega che tre anni fa ebbe una relazione che definisce occasionale: “Tre anni fa, non posso fare il nome di quella persona.

Ma è stata una cosa troppo occasionale.”