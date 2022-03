GF Vip, Manila Nazzaro rivede i figli dopo 6 mesi: l'incontro è social e piace ai seguaci.

Manila Nazzaro è stata eliminata dal GF Vip ad un passo dalla finale, dopo 6 mesi di permanenza nel reality. Appena tornata alla vita reale, l’ex Miss Italia è tornata a casa e ha riabbracciato i figli. L’incontro è stato condiviso sui social e ha commosso i fan.

GF Vip: Manila Nazzaro rivede i figli

Al televoto insieme a Barù, Manila Nazzaro ha abbandonato il GF Vip nel corso della semifinale. L’ex Miss Italia era convinta di lasciare il programma e non ne ha fatto un dramma. D’altronde, mancano pochissimi giorni alla fine del reality, ed essere arrivate fino a questo punto è comunque una vittoria. Appena tornata alla vita reale, Manila è tornata a casa per riabbracciare i figli che non vedeva da sei mesi.

Il commovente momento dell’incontro è stato condiviso sui social e ha commosso i fan.

Manila con i figli dopo 6 mesi: il video è commovente

Manila entra in casa accompagnata dal compagno Lorenzo Amoruso. Il secondogenito è ancora sveglio e le corre incontro. Lei lo abbraccia e, tra le lacrime, crolla sul divano. Il primo figlio, invece, dorme a letto. La Nazzaro non resiste, ha bisogno di abbracciare anche lui. Così corre in camera e prova a non svegliarlo.

Il ragazzino, però, apre gli occhi e, dopo una prima incredulità, l’abbraccia forte. Questo è quanto ha condiviso sui social l’ex Miss Italia.

La Nazzaro family piace ai fan

Oltre ai figli, Manila ha riabbracciato il compagno Lorenzo e tutta la sua famiglia. Tante lacrime e altrettanta commozione: la Nazzaro family piace ai fan perché trasuda normalità da tutti i pori. Altro che “chimica artistica” e “amore libero”, l’ex Miss Italia ha vinto il suo GF Vip e l’incontro con i figli ne è la prova.