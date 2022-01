Al GF Vip, i fan del programma si sono scagliati contro Manila Nazzaro che ha infranto il regolamento svelando l’esito delle nomination a Katia Riccia

Al termine della nuova puntata del Grande Fratello Vip, i fan del programma si sono scagliati contro Manila Nazzaro per aver svelato a Katia Ricciarelli l’esito delle nomination in sala led.

GF Vip, Manila Nazzaro svela le nomination a Katia Ricciarelli

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si contraddistingue per il consolidato rapporto di complicità e amicizia che si è instaurato tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Il legame tra le due donne, poi, si è ulteriormente rafforzato dopo il caos che ha travolto i coinquilini nei giorni scorsi, portandoli a spaccarsi di fatto in due “fazioni” opposte.

In questo contesto, l’ex Miss Italia ha infranto il regolamento del reality show rivelando alla soprano le dinamiche della nomination in sala led.

GF Vip, Manila Nazzaro svela le nomination a Katia Ricciarelli: regolamento infranto

Il momento delle nomination è cruciale all’interno del reality: ogni gieffino ne conosce il valore, soprattutto in considerazione del fatto che proprio durante le nomination emergono le strategie dei singoli concorrenti. Per questo motivo, il conduttore Alfonso Signorini fa sempre molta attenzione al fine di evitare che queste vengano influenzate da elementi esterni al gioco.

Inoltre, le nomination pronunciate in sala led devono rimanere segrete e non devono essere comunicate ai concorrenti dichiarati immuni prima che esprimano a loro volta le proprie nomination in confessionale.

In questo contesto, tuttavia, Manila Nazzaro ha infranto il regolamento riassumendo accidentalmente quanto avvenuto in sala led a Katia Ricciarelli.

GF Vip, Manila Nazzaro svela le nomination a Katia Ricciarelli: il web denuncia il “voto influenzato”

Concluse le nomination in sala led, si è verificato un particolare episodio che, pur sfuggendo ad Alfonso Signorini, non è stato ignorato dai fan del GF Vip.

I telespettatori, infatti, hanno notato che Manila Nazzaro ha riassunto a Katia Ricciarelli l’esito delle nomination, venendo meno al regolamento del reality.

L’ex Miss Italia ha raccontato alla soprano quanto segue: “Miriana da Soleil, Soleil da Miriana. Soleil ha preso anche da Manuel. Boh. Ne ha prese. Manuel l’ha presa da Sophie che dice ‘tanto sappiamo che va via’”.

Poco dopo, chiamata in confessionale, Katia Ricciarelli ha deciso di nominare Federica Calemme, affermando: “Io non saprei chi votare ma, siccome continuo a non aver un dialogo con Federica, a questo punto voto lei. Anche perché, magari dico una cavolata, così Giacomo ha una possibilità con Gianmaria… è tanto solo, ha bisogno di compagnia”.

Per molti fan, tuttavia, la scelta della Ricciarelli di portare in nomination Federica Calemme dipende dalla facilità con la quale la sua pupilla, Soleil Sorge, potrebbe riuscire a batterla, dato il suo scarso numero di seguaci.