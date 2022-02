GF Vip, Manila Nazzaro scopre la frase di Nathaly Caldonazzo: la regia chiede di non parlarne.

La frase “gravissima” pronunciata da Nathaly Caldonazzo continua ad essere un mistero. Nelle ultime ore, Manila Nazzaro ha scoperto le sue parole e ha provato a parlare con lei, avvisandola che la regia del GF Vip le ha detto di non parlare di questa cosa.

Dopo la chiacchierata di Jessica Selassié, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni sulla frase di Nathaly Caldonazzo è esploso il caos, sia al GF Vip che tra i fan del reality. Cosa ha detto la showgirl di tanto grave? Al momento sembra impossibile scoprirlo, visto che in Casa, ogni volta che viene preso l’argomento, la regia esclude l’audio. Nelle ultime ore, anche Manila Nazzaro ha scoperto la frase di Nathaly e ha voluto parlarne con lei e Antonio Medugno.

La compagna di Lorenzo Amoruso ha esordito: “Oggi ho saputo di questa cosa qui. Ne parlavano gli altri“. Ancor prima che la Caldonazzo potesse replicare, il suo amico più caro ha tuonato: “Ma perché gli altri ci sguazzano in questa maniera?“.

A questo punto, Nathaly ha confessato di essere già stata sgridata in confessionale e ha ammesso che le hanno chiesto di non parlarne. Ha dichiarato:

L’ex primadonna del Bagaglino crede che gli altri concorrenti del GF Vip stiano parlando della sua frase perché non hanno altro di meglio da fare. Non solo, è convinta di essere un po’ il bersaglio preferito di alcuni “Vipponi”.

La Caldonazzo ha proseguito ammettendo di essere molto pentita di aver pronunciato quella frase. Ha sottolineato che l’ha fatto in un momento di rabbia e non si è neanche resa conto di averla pronunciata.

Ha dichiarato:

“Ma avete visto come ho sbroccato ieri? Mi auguro che non si senta tutto quello che ho detto, perché ho esagerato e anche tanto. Ma secondo voi lo vedremo? Il fatto è che non c’ho più visto e poi sono andata fuori dalle righe, ho davvero esagerato. Sì è stata un po’ una caduta di stile. Però il punto è che quando sbrocco in quel modo succede sempre quello. In ogni caso spero non si vedrà, che non lo trasmettano dai. Perché a voi ogni tanto non parte l’embolo? Ecco ieri è successo anche a me, può capitare dai”.