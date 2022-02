Gf Vip, Manuel Bortuzzo contro Alex Belli: “Ha stressato la vita, basta”

Da tempo ormai si è incrinata l'amicizia tra Alex Belli e Manuel Bortuzzo, il quale si è scagliato contro l'attore entrato nuovamente nella casa del Gf Vip.

Sono due dei protagonisti assoluti della nuova edizione del Gf Vip: Manuel Bortuzzo si è messo in gioco mostrando al grande pubblico la sua determinazione, la tenacia e la dolcezza che lo caratterizzano, Alex Belli ha fatto molto parlare di sé (e non smette di farlo).

L’attore di Centovetrine è voluto tornare nella casa più spiata d’Italia per chiarire il suo rapporto con la moglie e fare luce sulla “chimica artistica” con Soleil. In molti si sono detti stufi dello show dato vita da Belli: a essere ormai saturo della situazione è anche Manuel, che non ha trattenuto lo sfogo.

Gf Vip, il rapporto tra Alex e Delia

Tra Delia e Alex sembra già essere tornato il sereno, mentre Soleil sembra pronta a chiudere l’amicizia con il coinquilino di Cinecittà.

A dire la sua sulla situazione è anche Manuel Bortuzzo.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo contro Alex Belli

Manuel, in un’intervista a Casa Chi, ha commentato il triangolo nato tra Delia, Alex e Soleil. “Mi ha stressato la vita con questa storia, quindi basta”, ha detto senza mezzi termini.

Se fosse stato ancora nella casa del Grande Fratello Vip nel momento in cui Alex ha fatto il suo nuovo ingresso, come avrebbe reagito? “Se devo pensare che stavo dentro la casa tante cose non le sapevo, quindi molto probabilmente l’avrei abbracciato, è sempre una persona con cui ho condiviso la mia esperienza, ma più che altro non sarei riuscito a cagarl* più di tanto“, ha ammesso con sincerità.

Quindi ha aggiunto: “Poi è uno che comunque sta facendo il suo spettacolo, il suo gioco. Si è fatto il suo Gf Vip da solo, l’ha fatto fare alla moglie, ora lo stanno facendo insieme, cioè meglio di così, è un genio. Però non è nelle corde di quello che siamo io e Aldo, quindi è semplicemente per questo che non ci va giù”.