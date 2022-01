GF Vip, Manuel Bortuzzo contro Katia: “Al compleanno le regaliamo la nomination”

Al GF Vip 6 Manuel Bortuzzo ha manifestato l'intenzione di mandare Katia Ricciarelli in nomination.

Manuel Bortuzzo ha manifestato il desiderio di mandare in nomination Katia Ricciarelli, finita nei giorni scorsi nell’occhio del ciclone per gli insulti razzisti rivolti a Lulù Hailé Selassié.

Manuel Bortuzzo contro Katia Ricciarelli

Nelle ultime ore al GF Vip Manuel Bortuzzo ha scagliato una frecciatina infuocata contro Katia Ricciarelli e ha espresso il desiderio di mandarla in nomination per la diretta prevista il 18 gennaio, giorno del compleanno della cantante lirica.

“Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata”, ha detto Giucas Casella al giovane nuotare, che ha risposto: “Come regalo una bella nomination”.

Manuel Bortuzzo e gli altri concorrenti con Katia Ricciarelli

Nella casa del GF Vip in tanti si sono detti infastiditi con Katia Ricciarelli che, nei giorni scorsi, è finita nell’occhio del ciclone per alcune affermazioni razziste rivolte contro Lulù Hailé Selassié. In particolare la cantante lirica si era rivolta contro la fidanzata di Bortuzzo dandole della scimmia e invitandola tornare a studiare “al suo paese”.

La vicenda ha generato particolare clamore in particolare per via dei mancati provvedimenti presi dal GF Vip contro l’ex moglie di Pippo Baudo. Oltre a Miriana Trevisan e a Soleil Sorge, anche Manuel Bortuzzo si è scagliato contro la cantante lirica prendendo le difese della sua fidanzata e affermando: “Katia con tutto il rispetto io non mi permetterei di dire determinate parole, anche meno. Poi di come faccio a stare con lei sono ca*zi miei, di sicuro non tuoi”.

Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié

Nella casa del GF Vip il nuotatore si è innamorato della principessa etiope Lulù Hailé Selassié, con cui inizialmente aveva avuto alcuni tira e molla. Oggi i due sembrano essere più uniti e felici che mai e in tanti non vedono l’ora di sapere se la liaison tra loro proseguirà anche dopo la fine della loro permanenza all’interno del reality show.